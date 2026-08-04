Nike Kobe 10 Protro: 2015er-Design neu aufgelegt

Der Kobe 10 galt bei seiner Einführung als Bester seiner Klasse in Sachen Traktion, aber wie das Produktteam anmerkt, war er "der Beste seiner Klasse zu jener Zeit".

Als sie das ursprüngliche Profil während der Entwicklung des Protro einem Praxistest unterzogen, entsprachen die Ergebnisse nicht den Anforderungen. Also sahen sie sich die Unterlagen des ursprünglichen Designs an.

Was sie herausfanden, war aufschlussreich. Die ursprüngliche Außensohle basierte auf einem Traktionsprofil, das auf Bewegungsdaten des Nike Sport Research Lab basierte und nicht willkürlich entworfen worden war. Der Protro greift diese Logik wieder auf. Die Lamellen verlaufen von der Ferse bis zum Vorfuß und sorgen für Halt an den Seiten und in der Mitte, während die senkrechten Lamellen das Abbremsen nach vorne und hinten ermöglichen. Optisch unterscheidet er sich vom Original, aber die Wissenschaft dahinter ist die gleiche.

Tragetests zwischen der ersten und der zweiten Entwicklungsrunde zeigten eine signifikante Verbesserung bei den Traktionswerten.

"Wir sind gezielt vorgegangen, und es war wissenschaftlich fundiert", sagte ein Mitglied des Kobe-Produktteams.