Mit der aufregenden Fußballsaison im Sommer 2026 können Kinder jetzt mit der Nike x LEGO® Football Collection, die ab sofort weltweit erhältlich ist, mitmischen. Diese neueste Zusammenarbeit zwischen Nike und der LEGO Group verleiht der Nike-Fußballausrüstung eine kreative, verspielte und energiegeladene Note und ermutigt Kinder, ihr einzigartiges Ich durch leuchtende Farben und markantes Design auszudrücken. Die Kollektion kombiniert innovative LEGO-Designs mit Nike-Performance-Technologie in Form von Schuhen und Sportbekleidung und bietet so für alle jungen Fußball- und/oder LEGO-Fans etwas.

Im Rahmen der Markenkampagne sind die legendären Minifiguren die Stars der Show, die in Nike-Fußballausrüstung aus der neuen Kollektion gekleidet sind.

„Nike stand schon immer für kreativen, instinktiven Fußball“, sagt Andre Simmons, Creative Director of Brand Initiatives bei Nike. „Wir möchten, dass Kinder daran erinnert werden, dass Fußball Spaß macht. Für langjährige Fans soll es eine Erinnerung an die Freude sein, die sie empfanden, als sie ihre Lieblingsspieler diese unglaublichen Dinge tun sahen. Hier ist für alle etwas dabei.“