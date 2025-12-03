Mit dem Book 2 schlägt Devin Booker das nächste Kapitel seiner Nike Story auf
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Der zweite Signature-Schuh und die passende Bekleidungskollektion des NBA All-Stars verbinden Vintage-Style mit modernen Details und innovativen Performance-Technologien. Eine Kombination, die seinen persönlichen Style und seine herausragende Karriere bei den Phoenix Suns widerspiegelt.
- Der zweite Signature-Schuh von Devin Booker, der Nike Book 2, ist eine moderne Interpretation des klassischen Basketballschuhs, ideal für den Court und die Straße.
- Der Nike Book 2 hat ein niedriges Profil – für ein Gefühl wie auf dem Court und ohne dabei auf Komfort zu verzichten.
- Die Bekleidungskollektion Book 2 vereint Retro- und moderne Merkmale und feiert die Basketballkultur, Bookers Karriereerfolge mit den Phoenix Suns und seinen persönlichen Stil.
- Halte dich bereit für den Launch der Book 2 Schuhe und Bekleidung, im Januar 2026 auf Nike.com und bei ausgewählten Händlern.
Devin Bookers nächstes Kapitel mit Nike hat begonnen. Der Starspieler der Phoenix Suns bringt seinen zweiten Nike Signature-Schuh, den Book 2, mit einer dazugehörigen Bekleidungslinie auf den Markt. Der lang erwartete Nachfolger des Nike Book 1 ist eine moderne Interpretation der Retro-Basketballschuhe von Nike. Die Designelemente sind von Bookers persönlichem Stil inspiriert, feiern die Erfolge des Starspielers mit den Phoenix Suns und sind eine Hommage an die Wüstenstadt, in der er Karriere gemacht hat.
Entscheidend für das Design des Book 2 und die Darstellung von Bookers Vision ist das Low-Top-Design. "Für mich war es wichtig, den Platz zu spüren und dem Boden unter mir noch näher zu sein", sagt er. Und dank einer strategischen Kombination von Schuhtechnologien aus der Nike Basketball Performance Reihe schafft der Book 2 gleichzeitig Komfort und Innovation.
Wie sein Vorgänger verbirgt der Book 2 seine Performance-Technologien hinter einem klassischen, schnörkellosen Äußeren. Das Ergebnis ist ein Basketballschuh, der auf dem Court und auf der Straße gleichermaßen zu Hause ist. Ben Nethongkome, Chefdesigner der Devin Booker Schuhe, sagt: "Indem wir Materialien entfernt haben, um mit dem Fuß näher am Boden zu sein, konnten wir die Air Zoom Einheit von der Ferse zum Vorfuß verschieben – und so Devins gewünschtes Gefühl und die gewünschte Leistung bei einem geringeren Gewicht erreichen."
"Viel Inspiration kam von klassischen Schuhen", sagt Booker. "Mir fällt da zum Beispiel der Air Zoom Spiridon ein. Mit den ersten Modellen wollte ich Phoenix Tribut zollen. Deshalb habe ich bei den Phoenix und Rising Colorways mit Orange und Schwarz angefangen, damit die Fans bei jedem Spiel etwas haben, das sie mit Stolz tragen können."
Der Nike Book 2 vereint alte und neue Designmerkmale. Seine Inspiration bezieht er von den klassischen Basketball-Modellen von Nike, nun aber mit einem modernen Twist. Die strapazierfähige Laufsohle des Nike Book 2 verfügt beispielsweise über ein Fischgräten-Traktionsprofil, das dem Nike Air Force 1 nachempfunden ist, aber eine breitere, stützende Basis für zusätzliche Stabilität bietet.
Nike Book 2 bringt Spaß in die Sache, indem es Retroelemente mit aktuellem Design kombiniert. Zwei der Modelle verfügen über ein leichtes Mesh-Obermaterial, das dem originalen Nike Air Zoom Spiridon von 1997 ähnelt. Die anderen weisen einen moderneren Look mit einem neuen, geformten Obermaterial auf, das den gleichen Halt im Mittelfußbereich und eine ähnliche Passform wie der unverwechselbare Nike Basketballschuh bietet.
Die Phoenix Suns tragen aufwendige Designelemente zu Devins Signature-Schuh bei, um seine Geschichte weiterzuerzählen. Die Laufsohle des Book 2 zeigt beispielsweise ein von Kakteen inspiriertes Wüstenmotiv, das eindeutig auf Phoenix, Arizona, verweist – die Stadt, in der Booker in der NBA seine Spuren hinterlassen hat. Darüber hinaus verweist die Auswahl der Farbgebungen des Book 2 auf den Aufstieg des Superstars vom College-Basketball-Star zum Phoenix Suns NBA All-Star.
Dieses Storytelling zeigt sich ebenso in der Bekleidungskollektion Book 2. Sie ist ein großartiger Teil des Ganzen und feiert Basketballkultur, das Wüstenleben sowie Bookers Erfolge mit den Phoenix Suns. Die acht vielseitigen Styles reichen von T-Shirts bis hin zu passenden Sets und sind aus hochwertigen, schweren Stoffen gefertigt, denen mithilfe von Lasern ein sonnengebleichter Look versehen wurde. Jedes Teil der Kollektion erzählt durch viel Liebe zum Detail ein Stück der Geschichte des Basketballstars. Zu besagter Kollektion gehören unter anderem ein langärmeliges T-Shirt zu Ehren von Devins geliebtem Hund Haven sowie ein abgeschnittenes Shirt mit unversäuberter Kante, das nach den genauen Vorgaben des Nike-Signature-Athleten kreiert wurde.
Die Nike Book 2 Schuhe und Bekleidung werden im Januar 2026 auf nike.com und bei ausgewählten Einzelhändlern erhältlich sein.