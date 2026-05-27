Nike Air Works: 3D-gedruckte Air Max-Schuhe aus acht Metropolen weltweit

""Mit Air Works feiern wir den kulturellen Einfluss des Air Max und laden eine Gruppe an globalen Creatives ein, gemeinsam an möglichen Zukunftsversionen zu arbeiten", sagt Andy Caine, VP und Creative Director von Nike Sportswear. "Das Programm ist auch eine Chance, tiefer in die Geschichte, Innovationen und Inspirationen des Air Max einzutauchen und die Perspektive von Außenstehenden mit den Tools, Talenten und Möglichkeiten von Nike zu vereinen, um neu zu definieren, was der Air Max für die heutige Generation bedeutet."

Diese Gruppe vielversprechender Designer:innen aus Peking, London, Los Angeles, New York, Paris, Shanghai, Seoul und Tokio lernt und arbeitet direkt mit Produktdesigner:innen und Techniker:innen von Nike, wird betreut und erhält praktische Einblicke. Sie knüpfen an vier Jahrzehnte Air Max-Innovation an, um neue kulturelle Ausdrucksformen von Air Max für zukünftige Generationen von Sneaker-Fans zu beeinflussen – sowohl für diejenigen, die sich für limitierte kulturelle Sondereditionen interessieren, als auch für diejenigen, die neugierig auf die Technologie von 3D-gedruckten Nike Schuhen sind.

Das dreitägige Programm bietet eine immersive Erfahrung rund um Air Max und beinhaltet die praktische Zusammenarbeit zwischen internationalen Designer:innen, internen Mentor:innen und externen Partner:innen. Darüber hinaus wird diese erste Gruppe von Air Works-Designer:innen durch Besuche in den Produktionsstätten, Forschungslabors und Designstudios von Nike, darunter das Nike Air Manufacturing Innovation-Werk, das Nike Sport Research Lab, das Department of Nike Archives, das Blue Ribbon Studio und das Bowerman Footwear Lab, neue Erkenntnisse und Perspektiven gewinnen.