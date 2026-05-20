Der neue Nike ACG Zegama Hike: Robust auf dem Trail. Angenehm für deine Füße.

Wir stellen vor: der Nike ACG Zegama Hike – ein leichter, leistungsstarker Wanderschuh
Produktneuheiten
Der ACG Zegama Hike ist strapazierfähig und schützt, aber ist dennoch reaktionsschnell und leicht wie dein Lieblingslaufschuh – er vereint das Beste aus beiden Welten.
- Der ACG Zegama Hike setzt neue Maßstäbe für moderne Wanderschuhe, die nicht nur strapazierfähig, bequem und stützend sind, sondern auch leicht und reaktionsfreudig.
- Der Zegama Hike wurde speziell für Outdoor-Sportler:innen entwickelt, die leichtere Wanderschuhe wünschen, die bequem sind und Schutz bieten – für lange Wanderungen zu jeder Jahreszeit und bei allen Bedingungen.
- Der Nike Zegama Hike wurde mit innovativen Performance-Technologien entwickelt, von der gleichmäßigen Schaumstoff-Konstruktion und einem erstklassigen Passformsystem bis hin zur Vibram® Megagrip-Außensohle für zuverlässige Traktion auf jedem Gelände.
- Der Nike ACG Zegama Hike wird im Juli 2026 auf AllConditionsGear.com und bei ausgewählten Händlern erhältlich sein.
Wenn du das leichte Tragegefühl und die Reaktionsfähigkeit des robusten Nike ACG Zegama für Trailläufe liebst, aber einen Schuh speziell zum Wandern brauchst, ist es jetzt soweit. All Conditions Gear (ACG) bringt den Zegama Hike auf den Markt, einen Performance-Wanderschuh, der sich wie ein leichter Laufschuh anfühlt und mit Sicherheit zu deinem Lieblingsschuh für lange Tage auf Wanderpfaden wird.
Der Zegama Hike ist mit der bahnbrechenden Performance-Technologie von ACG für Wanderschuhe ausgestattet und sorgt dafür, dass sich die Träger:innen unabhängig vom Untergrund, der Witterung oder den Hindernissen, auf die sie treffen, geschützt und stabil fühlen. Gleichzeitig fühlt sich der Schuh auch bei anspruchsvollen Ganztageswanderungen leicht und bequem an – ein Beweis dafür, dass ein Wanderschuh nicht schwer und klobig sein muss.
„Der Zegama Hike ist dank vieler Gründe bahnbrechend, bringt die besten Innovationen von Nike in die Welt des Wanderns und bietet ein ganzheitliches System, bei dem die Bedürfnisse der Athlet:innen im Mittelpunkt stehen“, sagt Brenden McAleese, ACG Footwear Director. „ACG macht das, was die Marke am besten kann: Sie erfindet Performance-Ausrüstung, die von der einzigartigen Magie von ACG geprägt ist.“
Einblicke in das innovative Design des Zegama Hike
Die ständig wechselnden Bedürfnisse von Outdoor-Sportler:innen standen im Mittelpunkt des Designs des Zegama Hike und erfüllten ihren Wunsch nach strapazierfähigen und schützenden Wanderschuhen, die den ganzen Tag über Tragekomfort bieten.
Um die genauesten Erkenntnisse für die Gestaltung von Konstruktion und Design zu erhalten, hat sich ACG mit Athlet:innen auf der ganzen Welt zusammengetan, um den Zegama Hike unter realen Bedingungen auf Strapazierfähigkeit, konsistente Performance und Passform zu testen. Von ganztägigen Wanderungen in Orten wie Oregon und den Schweizer Alpen bis hin zu Ausflügen mit Laufclubs und College-Athlet:innen in verschiedenen Städten – der Zegama Hike wurde auf die Probe gestellt.
Mit den Erkenntnissen aus den Tests optimierten die Entwickler:innen den Zegama Hike für das Wandern, indem sie zusätzlichen Platz im Vorfuß- und Zehenbereich für ganztägigen Tragekomfort hinzufügten. Um eine hervorragende softe Dämpfung und eine optimale Reaktionsfreudigkeit zu gewährleisten, haben die Entwickler:innen den Schuh mit einer Basis aus geschichtetem Schaumstoff konstruiert.
Darüber hinaus verfügt der Performance-Wanderschuh über ein erstklassiges Passformsystem für mehr Stabilität und Sicherheit, das Träger:innen bei jedem Schritt spüren und das Ferse und Knöchel beim Auf- und Abstieg stabil hält.
Der Zegama Hike wurde auch im Hinblick auf Strapazierfähigkeit entwickelt. Das Obermaterial verfügt über Gummiüberzüge, verstärkte Zehen- und Fersenschützer sowie eine präzise Knöchelgamasche, die einen doppelten Vorteil bietet: Sie hält Schmutz fern und sorgt für stundenlangen Tragekomfort und Halt. Darüber hinaus sorgt die breitere Basis des Schuhs dafür, dass du dich beim Abstieg stabil und sicher fühlst. Diese durchdachten Design-Ergänzungen ermöglichen es dir, dich leicht und sicher auf steilen, felsigen Pfaden zu bewegen, auch wenn du deine Ausrüstung mit dir führst.
In Bezug auf die Strapazierfähigkeit ist das vielleicht wichtigste Merkmal des Zegama Hike sein Vibram® Megagrip, das für verbesserte Traktion auf jeder Art von Untergrund sorgt, ob nass oder trocken – ein beruhigendes Gefühl, auf das du dich verlassen kannst.
Stilistisch ist der Zegama Hike mit seinem markanten Look, der durch das unverwechselbare ACG-Branding unterstrichen wird, eine aufregende Abkehr vom typischen Wanderschuh. Der Nike Zegama Hike wird im Juli 2026 in mintgrünem Farbton auf AllConditionsGear.com und in ausgewählten Retail Stores erhältlich sein.
FAQ
Was ist der Nike ACG Zegama Hike?
Der Nike ACG Zegama Hike ist ein leichter, leistungsstarker Wanderschuh, der extrem bequem und reaktionsfreudig ist. Der Zegama Hike wurde speziell für längere Wanderungen entwickelt und vereint Merkmale von Lauf- und Wanderschuhen. Das Ergebnis ist ein strapazierfähiger, stabiler und schützender Wanderschuh, der den ganzen Tag über bequem ist, ohne klobig zu wirken.
Wann kommt der Nike ACG Zegama Hike auf den Markt?
Der Nike ACG Zegama Hike wird im Juli 2026 erhältlich sein.
Wo kann ich den Nike ACG Zegama Hike kaufen?
Der Nike ACG Zegama Hike ist auf AllConditionsGear.com und bei ausgewählten Händlern erhältlich.
Eignet sich der Nike ACG Zegama Hike gut für lange Wanderungen?
Ja. Der Zegama Hike wurde für Outdoor-Sportler:innen entwickelt, die leichtere Wanderschuhe wünschen, die bequem sind und Schutz bieten – für lange Wanderungen zu jeder Jahreszeit, in allen geografischen Regionen und bei allen Bedingungen.
Worin liegt der Unterschied zwischen dem Zegama Hike und dem Zegama Trail?
Der Unterschied zwischen dem Zegama Hike und dem Zegama Trail besteht darin, dass der Zegama Hike zwar zum Laufen geeignet ist, aber entwickelt wurde, um Sportler:innen bei ganztägigen Wanderungen Komfort zu bieten, während der Zegama Trail ein Traillaufschuh ist, bei dem der Schwerpunkt auf Geschwindigkeit liegt.
Wie wurde der Nike ACG Zegama Hike getestet?
Der Nike ACG Zegama Hike wurde von Wanderer:innen und Läufer:innen in Regionen auf der ganzen Welt getestet, wobei eine Vielzahl von realen Bedingungen abgedeckt wurde, denen Outdoor-Sportler:innen begegnen können. Haltbarkeit, Passform und gleichbleibende Performance wurden bewertet.