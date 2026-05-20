Der neue Nike ACG Zegama Hike: Robust auf dem Trail. Angenehm für deine Füße.

Die ständig wechselnden Bedürfnisse von Outdoor-Sportler:innen standen im Mittelpunkt des Designs des Zegama Hike und erfüllten ihren Wunsch nach strapazierfähigen und schützenden Wanderschuhen, die den ganzen Tag über Tragekomfort bieten.

Um die genauesten Erkenntnisse für die Gestaltung von Konstruktion und Design zu erhalten, hat sich ACG mit Athlet:innen auf der ganzen Welt zusammengetan, um den Zegama Hike unter realen Bedingungen auf Strapazierfähigkeit, konsistente Performance und Passform zu testen. Von ganztägigen Wanderungen in Orten wie Oregon und den Schweizer Alpen bis hin zu Ausflügen mit Laufclubs und College-Athlet:innen in verschiedenen Städten – der Zegama Hike wurde auf die Probe gestellt.

Mit den Erkenntnissen aus den Tests optimierten die Entwickler:innen den Zegama Hike für das Wandern, indem sie zusätzlichen Platz im Vorfuß- und Zehenbereich für ganztägigen Tragekomfort hinzufügten. Um eine hervorragende softe Dämpfung und eine optimale Reaktionsfreudigkeit zu gewährleisten, haben die Entwickler:innen den Schuh mit einer Basis aus geschichtetem Schaumstoff konstruiert.

Darüber hinaus verfügt der Performance-Wanderschuh über ein erstklassiges Passformsystem für mehr Stabilität und Sicherheit, das Träger:innen bei jedem Schritt spüren und das Ferse und Knöchel beim Auf- und Abstieg stabil hält.

Der Zegama Hike wurde auch im Hinblick auf Strapazierfähigkeit entwickelt. Das Obermaterial verfügt über Gummiüberzüge, verstärkte Zehen- und Fersenschützer sowie eine präzise Knöchelgamasche, die einen doppelten Vorteil bietet: Sie hält Schmutz fern und sorgt für stundenlangen Tragekomfort und Halt. Darüber hinaus sorgt die breitere Basis des Schuhs dafür, dass du dich beim Abstieg stabil und sicher fühlst. Diese durchdachten Design-Ergänzungen ermöglichen es dir, dich leicht und sicher auf steilen, felsigen Pfaden zu bewegen, auch wenn du deine Ausrüstung mit dir führst.

In Bezug auf die Strapazierfähigkeit ist das vielleicht wichtigste Merkmal des Zegama Hike sein Vibram® Megagrip, das für verbesserte Traktion auf jeder Art von Untergrund sorgt, ob nass oder trocken – ein beruhigendes Gefühl, auf das du dich verlassen kannst.

Stilistisch ist der Zegama Hike mit seinem markanten Look, der durch das unverwechselbare ACG-Branding unterstrichen wird, eine aufregende Abkehr vom typischen Wanderschuh. Der Nike Zegama Hike wird im Juli 2026 in mintgrünem Farbton auf AllConditionsGear.com und in ausgewählten Retail Stores erhältlich sein.