Jordan Brand bringt den Basketballschuh Luka 2 auf den Markt

Zur Unterstützung der Bewegungen im Spiel haben die Designer:innen eine IsoPlate-Fußstabilisierung, die die Füße bei Bewegungen in alle Richtungen sichert, mit Formula 23-Schaumstoff kombiniert, der ein leichtes und reaktionsfreudiges Tragegefühl bietet und die Füße der Spieler:innen bei seitlichen Bewegungen unterstützt.

Um den Vorderfußabstoß bei Pässen und Würfen zu unterstützen, wurde zusätzlich ein Cushlon 3.0-Schaumstoffkeil integriert, durch den der Fuß den idealen Winkel für explosive Schritte hat.

Die Mittelsohle des Jordan Luka 2 besteht aus vier Teilen. An der Fußunterseite wurde Formula 23-Schaumstoff für weiche Landungen eingesetzt, der von einer soliden Carrier-Struktur umschlossen ist. Dabei sorgt ein weicher Schaumstoffkeil an der Innenseite des Schuhs dafür, dass der Fuß den richtigen Winkel für schnelle Antritte auf dem Platz hat. Um die schnellen seitlichen Bewegungen zu unterstützen, für die man Dončić kennt, verfügt der Schuh über erhöhte Seiten mit einer IsoPlate-Fußstabilisierung, dank der sich die Spieler:innen immer sicher und aufrecht bewegen können.

Erscheinungsdatum: Der Jordan Luka 2 im Luk.AI Colorway kommt am 5. Juli 2023 für ausgewählte Nike Member weltweit und am 11. Juli 2023 auf Jordan.com sowie bei bestimmten Händlern auf den Markt.