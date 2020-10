JJ Roble beantwortet von Kindern gestellte Fragen

"Zusätzlich zu ihrer Arbeit als Fußball-Coach hat sie jede Menge Hausaufgaben zu erledigen und einen mit Schiedsrichtereinsätzen gefüllten Terminkalender abzuarbeiten. Man sollte daher meinen, dass Jawahir Roble, liebevoll auch JJ genannt, eine Pause gut gebrauchen könnte. Doch jeder, der JJ kennt, weiß, dass sie immer ein Lächeln auf den Lippen hat und ihre positive Einstellung ansteckend ist.



Als in Somalia geborene Geflüchtete hat es Jawahir weit gebracht: Sie ist die erste weibliche Schiedsrichterin Großbritanniens, die einen Hijab trägt. Aber so sehr sie ihr Amt als Schiedsrichterin und das Spiel auch liebt, ihr Herz schlägt nach wie vor für ihre Arbeit als Coach. ""Nicht viele Kinder in meiner Gegend spielen Fußball, schon gar nicht Mädchen. Ich wollte das ändern und eine Mädchenmannschaft gründen. Tatsächlich ist es so, dass ich am liebsten eine Mädchenmannschaft nach der anderen gründen würde. Wer hätte gedacht, dass das alles ein so großer Erfolg wird. Es ist wie ein Traum, der in Erfüllung geht."" Ursprünglich gründete sie die Mannschaft in ihrem Viertel, um ihre sieben Nichten aus dem Haus zu bekommen. Jetzt hat sich daraus eine Oase für die Kinder und Familien in ihrer Community entwickelt."