Du willst deine sportliche Bestform erreichen? Dann geht es nicht nur darum, härter zu trainieren, schwerer zu heben oder schneller zu laufen. Laut Kelly Starrett, einem Arzt für Physiotherapie, kannst du nur dann deine Performance verbessern, wenn du die entsprechenden Grundlagen beherrschst. In dieser Folge spricht der CrossFit-Trainer und Mitbegründer von The Ready State mit Moderatorin Jaclyn Byrer darüber, wie wir durch die Verbesserung unserer Beweglichkeit eine solide Grundfitness aufbauen. Er erklärt, welche Grundtechniken dazu beitragen, das Verletzungsrisiko zu minimieren, und wie sie konsequent in allen Bereichen von Sport und Fitness eingesetzt werden können. Außerdem verrät er, wie jeder von uns fit bleiben kann – egal, ob im Fitnessstudio oder außerhalb davon.