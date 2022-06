Kannst du während deiner Schwangerschaft Laufen gehen? Ja – und so geht's, erklärt von Experten

Als Läuferin (das bist du schon, wenn du überhaupt läufst) kennst du die Vorteile dieses Sports: Glückshormone, mehr Ausdauer, starke Muskeln im Unterkörper. Selbstverständlich möchtest du all das während einer Schwangerschaft nicht aufgeben — und das solltest du auch nicht müssen.



"Meiner Meinung nach trägt das Laufen während der Schwangerschaft zu jeweils einem Drittel zur allgemeinen physischen Gesundheit, Vorbereitung auf die Geburt und zur mentalen Gesundheit bei", sagt Dr. Amanda Williams, Fachärztin für Gynäkologie in Oakland, Kalifornien. (Sie lief übrigens selber im sechsten Monat ihrer Schwangerschaft einen Halbmarathon.)



Laut Dr. Williams wirst du für diese physischen Vorteile während der Schwangerschaft dankbar sein. Schließlich löst sie in deinem Körper so starke Veränderungen aus wie kaum ein anderes Ereignis in deinem Leben. Das fängt schon mit einer Gewichtszunahme und der Verlagerung des Körperschwerpunkts an. Darüber hinaus zeigen Forschungen, dass Personen, die während der Schwangerschaft Sport treiben, besser mit den Schmerzen während der Geburt umgehen können. "Es könnte die Stärke und Flexibilität des Körpers sein, der gewohnte Umgang mit Unwohlsein oder der Glaube in die eigenen Fähigkeiten … Oder alle drei zusammen", so Dr. Williams. In Bezug auf die mentale Gesundheit können die stimmungsaufhellenden Stoffe, die während des Laufens freigesetzt werden, die Hormonschwankungen in der Schwangerschaft ausgleichen. "Außerdem hast du beim Laufen Gelegenheit, deine Gedanken und Ängste zu sortieren, von denen du zu Recht reichlich haben wirst", führt Dr. Williams weiter aus.



Aber laut Jane Wake, Expertin für Prä- und Postnatalsport in London, gibt es noch einen weiteren Vorteil, während dieser besonderen Lebensphase zu laufen, der vielleicht nicht direkt erkannt wird: Die Verbindung zwischen Geist und Körper wird gestärkt und hilft dir, dir selbst zu vertrauen – eine Fähigkeit, die dir während der Geburt und noch weit darüber hinaus helfen wird.



Bist du bereit zu laufen? Eine internationale Studie mit fast 1.300 Frauen hat ergeben, dass sich das Laufen nicht negativ auf die Schwangerschaft auswirkt. Trotzdem solltest du einige Anpassungen vornehmen, damit dein Training sicher ist und Spaß macht (Hinweis: Vor allem bei einer Risikoschwangerschaft solltest du zuerst deine Ärztin oder deinen Arzt bzw. deine Geburtshelferin oder deinen Geburtshelfer konsultieren, bevor du Sport treibst.)