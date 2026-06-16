Die Jordan Brand präsentiert: "The One" 2026

The One 2026

Am 29. August steuert "The One", ein Turnier der Jordan Brand, auf sein großes Finale in Shanghai zu. Teilnehmen können Hooper:innen zwischen 14 und 18 Jahren. Die regionalen Qualifier finden in über 20 Städten in Europa, Asien und Nordamerika statt, wobei sich die stärksten Spieler:innen für die Global Finals qualifizieren. Wer sich im Finale der jeweiligen Kategorie durchsetzt, sichert sich den Titel "The One" und wird offizielle:r Brand Ambassador von Jordan.