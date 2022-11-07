Air Jordan 1 2022 "Lost and Found" Chicago: Die Inspiration hinter dem Design

Du kennst den Stellenwert des Air Jordan 1. Er ist ein unverzichtbarer Teil der Sneaker-Kultur.

Der Air Jordan 1 war jedoch ursprünglich nicht als zeitloser Klassiker gedacht.

Als er 1985 auf den Markt kam, waren die Erwartungen nicht sehr hoch. Stattdessen wurde Nike lautstark dafür kritisiert, Michael Jordan einen großen Sneaker-Deal angeboten zu haben, bevor er auch nur ein einziges Spiel gespielt hatte. Ebenfalls kritisiert wurde die Entscheidung des Neulings, einen Vertrag mit einer Firma zu unterzeichnen, die bis zu diesem Zeitpunkt eher für ihre Laufschuhe bekannt war.

Jordan wendete das Blatt schnell, indem er mit dem Air Jordan 1 mit durchschnittlich 28,2 PPG, 6,5 RPG und 5,9 APG 1985 zum "Rookie of the Year" gekürt wurde. Der kometenhafte Aufstieg von Jordan ließ auch die Nachfrage nach dem Air Jordan 1 nach oben schnellen und machte den Schuh zu einem Must-Have für Basketballer:innen.