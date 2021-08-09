Das ist der Indian Gymkhana Fußballclub

Indian Gymkhana FC
Community
Der Gymkhana FC aus West-London kämpft gegen Klischees und ebnet den Weg für eine völlig neue Zukunft des Fußballs.
Der Indian Gymkhana Fußballclub ist ein großartiges Beispiel für Grassroot-Kultur. Er wurde bereits 1916 gegründet und zählt heute viele asiatische Einwanderer:innen der zweiten Generation zu seinen Mitgliedern. Hier sind Freundschaften entstanden, hier wurde jedes Match mit Begeisterung verfolgt. Aber alles hat eine tiefere Bedeutung: Es geht darum, Klischees zu bekämpfen und den Weg für eine neue Zukunft des Fußballs zu ebnen.
JT, Kapitän der ersten Mannschaft, erklärt: "Unsere Community war nie wirklich Teil der Fußballkultur dieses Landes. Das müssen wir ändern."
In dieser Folge von Crew Love feiern wir die Power der Fußball-Communitys. Gymkhana FC hat in mehr als 100 Jahren eine Kultur und eine Community aufgebaut, die auch weiterhin lebendig ist, weil die Menschen hier selbst unter schwierigen Voraussetzungen an die Zukunft und den Erfolg glauben.
"Wir leben heute in einer anderen Zeit. Diese Generation hat keine Angst, Dinge durchzusetzen. Das ist sehr inspirierend."
Erlebe das Team beim Training und beim Spiel in ihrer Heimatstadt Osterly in West-London und hör dir an, was sie über die aktuelle Situation im Fußball denken.
Text: Liz Baldwin Fotos: Ollie Radford Film: Myles Desenberg, Josh Blaaberg, Jack Wilkinson, Joel Honeywell