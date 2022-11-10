Ideen von Nike zu Outfits für Schwangere

Die besten Umstands-Outfits von Nike – für jeden Anlass
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Die besten Umstands-Outfits von Nike sind nicht auf Workouts begrenzt. Hier findest du sieben Essentials für deine Garderobe, die sich für jedes Trimester eignen.
Die besten Umstands-Outfits sind für eine Vielzahl von Aktivitäten geeignet. Und einige Basics wie diese Must-haves von Nike können zu einem festen Teil deiner Garderobe werden. Diese Nike Outfits für Schwangere und Mütter aus schweißableitenden und nachhaltigen Materialien kannst du sowohl während der Schwangerschaft als auch in den ersten Wochen nach der Geburt tragen.
Viele davon sind Teil der Nike Initiative Move to Zero, im Rahmen derer CO2-Emissionen und Abfall durch die Verwendung recycelter Plastikflaschen und Materialien reduziert werden sollen. Für diese Umstands-Outfits wurde zudem die bekannte Nike Dri-FIT-Technologie verwendet, die den Schweiß ableitet und gleichzeitig Bewegungsfreiheit bietet.
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Die besten Umstands-Outfits von Nike
1.Der beste Sport-BH: Nike Dri-FIT Swoosh (M)
Der Nike Dri-FIT Swoosh Sport-BH kann ab der Schwangerschaft dein BH für den Alltag werden. Durch das schlanke Cross-Back-Design und die stufenlose Verstellbarkeit passt dieser BH einfach immer, auch wenn der Brustumfang zunimmt. Er besteht aus multifunktionalen Schichten, die das bequeme Abpumpen oder Stillen ermöglichen.
(Verwandter Artikel: Der beste Nike Sport-BH für die Stillzeit)
2.Die besten Leggings: Nike One Leggings mit hohem Bund
Diese Leggings sind vielseitig und anpassbar, sodass du sie nicht ständig ersetzen musst. Diese Leggings mit hohem Bund können so getragen werden, dass sie den Bauch bedecken, oder der Bund kann nach unten umgeklappt werden, sodass er auf der Hüfte sitzt.
Du kannst aus einer Reihe von Größen wählen, von XXS Short bis 3XL-TT, damit du garantiert die Leggings findest, die dir den höchsten Tragekomfort und die beste Unterstützung bietet. Bonus: Diese Leggings bestehen zu mindestens 75 Prozent aus recycelten Polyesterfasern.
3.Der beste Pullover: Nike Pullover
Dieser Pullover mit einem geteilten Saum in der Mitte öffnet sich vorne, sodass du dein Baby jederzeit bequem stillen kannst. Du kannst ihn für zusätzliche Bedeckung auch umdrehen. Genau wie die Leggings besteht auch dieser Pullover zu mindestens 75 Prozent aus recycelten, schweißableitenden Polyesterfasern. Er hat zudem zwei große Taschen an der Seite, die Platz für deine Essentials bieten.
4.Das beste Tanktop: Nike Maternity Dri-FIT Tank
Auch wenn dieses Tanktop eine schmale Passform hat, bietet es elastischen Vier-Wege-Stretch. Dank seiner Vielseitigkeit kann dieses Teil auch nach der Schwangerschaft weiter getragen werden. Dieses Dri-FIT-Tanktop ist in verschiedenen kräftigen Farben erhältlich und bietet ein stylishes Racerback-Design.
(Verwandter Artikel: So findest du bequeme Yogabekleidung für Schwangere)
5.Das beste Shirt: Nike Dri-Fit Maternity T-Shirt
Dank seiner Mischung aus Polyester, Baumwolle und Viskose hält dich dieses ultraweiche Umstands-T-Shirt trocken. Darüber hinaus sind die Materialien sehr elastisch und bieten viel Platz für deinen wachsenden Bauch.
6.Die besten Kompressions-Shorts: Nike Dri-FIT One Shorts (ca. 18 cm)
Diese leichten Kompressions-Shorts bieten umfassende Bedeckung und leiten den Schweiß ab. Sie passen sich an deine Kurven an und der Bund kann heruntergeklappt werden. Wähle aus verschiedenen Farben und kombiniere sie für einen alltagstauglichen Look zu deinem Lieblingsoberteil und Sneakern.
7.Das beste Sportkleid: Nike Sportswear Kleid
Ein extragroßes Kleid bietet eine lockere, entspannte Passform und kann zu Hause oder unterwegs getragen werden. Du hast die Wahl zwischen einer Länge bis über das Knie oder einem längeren Modell, das deine Lieblingsschuhe akzentuiert. Einige bieten einfache Nike Grafiken oder abstrakte Designs, die an vorbeiziehende Wolken erinnern.
Text: Tiffany Ayuda