So stylst du deinen Lieblingshoodie oder dein Lieblingssweatshirt für jeden Anlass

Ein Hoodie geht mit dir durch dick und dünn. Du brauchst nach dem Fitnessstudio etwas zum Drüberziehen, weil es draußen kalt ist? Schnapp dir einen Hoodie. Du weißt nicht, was du am Waschtag anziehen sollst? Dein Lieblings-Sweatshirt lässt sich bestimmt zu einem stylishen Outfit kombinieren. Du willst abends beim Weggehen sportlich, aber dennoch gut aussehen? Auch dann kannst du zu dem beliebten Essential greifen.

Hoodies und Sweatshirts sind so bequem und vielseitig, dass du vielleicht gleich mehrere davon besitzen möchtest. Bei Nike findest du zahlreiche Styles, aus denen du wählen kannst – darunter elegante Fleece-Looks in Übergröße oder Rundhalssweatshirts mit klarer Linie, die sich zum Beispiel perfekt mit Chinos kombinieren lassen. Ganz gleich, ob du auf Sweatshirts mit kurzem Schnitt, weiter Passform, Batikprint, Kapuze oder Reißverschluss stehst, bei uns findest du die Tipps, die du brauchst, um stylishe Outfits für jeden Anlass zusammenzustellen. Lies dir unseren gesamten Styleguide durch und entdecke Outfits, mit denen du in dieser Saison Akzente setzt.