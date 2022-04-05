Herstellen von Nike Air per In-House-Recycling

Woraus besteht die Air-Dämpfung? Hauptsächlich aus zwei Hauptkomponenten: Zunächst aus thermoplastischem Polyurethan (TPU), einem Kunststoff, der sehr beliebt ist, weil er so robust ist und gut recycelt werden kann.



"TPU kann nicht endlos oft recycelt werden, aber wir verwenden es in unserem Prozess so oft wie möglich wieder", erklärt Sustainability Program Manager Makely Lyon. In den letzten Jahrzehnten konnten wir den Prozess immer wieder überarbeiten, sodass wir heute die meisten Verschnitte und Reste wiederverwerten können, die sonst im Abfall landen würden.



TPU formt quasi die Außenhaut des Air-Elements. Sie wird mit der zweiten Hauptzutat gefüllt: Gas. Das klingt vielleicht zunächst seltsam, aber wusstest du, dass auch die Luft, die wir atmen, eigentlich ein Gasgemisch ist? Auch Nike Air enthält Gas. Früher haben wir dafür Schwefelhexafluorid (SF6) verwendet, das aber nicht gut für unseren Planeten ist.