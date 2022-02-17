Hackney Wick FC. From The Grounds Up

Der Londoner Fußballverein, der Leben verändert
Community
Den Hackney Wick Fußballverein gibt es erst seit 2015. Doch seitdem ist es seinem Gründer gelungen, nicht nur auf dem Spielfeld eine Community zu schaffen.
"Fußball hat die Kraft, Menschen zu vereinen."
Das sind die Worte von Bobby Kasanga, Gründer des Hackney Wick FC, einem Fußballverein in London. Und sie haben sich in Städten und Communitys auf der ganzen Welt immer wieder bewahrheitet: Fußball kann Leben verändern.
Aber das geschieht nicht über Nacht. Es braucht Menschen wie Bobby, die jahrelang daran arbeiten, einen Traum wahr werden zu lassen. Bobby wurde 2015 aus dem Gefängnis entlassen und hatte das große Ziel, sein Leben zu ändern und in seiner Nachbarschaft, die von Gewalt und Gentrifizierung geprägt war, etwas Gutes zu tun. Er gründete den Hackney Wick FC. Er ging von Tür zu Tür und sammelte Geld. Fast fünf Jahre später zählt sein Verein Hunderte Mitglieder: Männer, Frauen und Kinder.
In unserer neuen Serie "From the Grounds Up" stehen Menschen im Mittelpunkt, die wissen, dass sie mit Fußball und Sport in ihrem Umfeld und auf der ganzen Welt etwas bewegen können.
Sieh dir oben die erste Folge an, erfahre unten mehr über die Menschen des Hackney Wick FC und freu dich auf weitere Folgen über den Paris Alesia FC und die Fitzroy Lions aus Melbourne.
Der Spieler
"Was Bobby alleine für Hackney getan hat, ist unglaublich. Er hat mir einen Job besorgt und vielen anderen Spielern geholfen, das Beste aus sich rauszuholen."
Jayden
Trainer und Spieler
Der Fan
"Wir sind wie eine große Familie. Wir unternehmen viel und fahren gemeinsam auf Auswärtsspiele. Ich liebe es einfach. In der letzten Saison haben wir auswärts um den FA Cup gespielt. 50 Leute sind mitgekommen. Das war ein großartiger Tag, obwohl wir verloren haben."
Pete "The Wickerman"
Fan
Die Freiwillige
"Hackney Wick braucht ein Team wie dieses hier. Die Kids hingen vorher nur auf der Straße rum und prügelten sich. Es gab einfach keine Struktur. Der Verein hat das Viertel zusammengebracht."
Kelly
Freiwillige
Über diese Story wurde im Juni 2019 berichtet.