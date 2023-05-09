Greater Goods: Die Nike Re-Creation-Kollektion. Nike GB

"Unser kreativer Prozess ist ziemlich breit gefächert, aber wir nehmen jedes Kleidungsstück so, wie es kommt", erzählt Jaimus, als wir uns über die neueste Nike Re-Creation-Kollektion von Greater Goods unterhalten, die von Jaimus' Heimatstadt London inspiriert wurde. "Die Kollektion, die wir im Atelier entwerfen, besteht aus mehr als 20 Teilen, jedes davon ein Einzelstück. Wir haben aber auch eine fabrikgefertigte Kollektion, die wir vorher entworfen und dann in Produktion gegeben haben." Die Kollektion besteht aus zwei Teilen und ist eine Mischung aus Lifestyle- und Sportswear-Produkten. Während die Lifestyle-Kollektion von Jaimus und seinem Team persönlich upgecycelt wurde, ermöglichten die komplexeren Materialien der Sportswear-Kollektion eine engere Zusammenarbeit mit Nike. "Für uns war es völlig neu und ungewohnt, eine Kollektion in größerem Maßstab zu entwerfen, aber mit der Unterstützung von Nike lief alles reibungslos", fügt er hinzu.



Zudem ist London eine große Quelle an Inspiration. "Der Londoner Style ist sehr vielfältig – alles ist möglich. Egal, was dir gefällt: In London kannst du es tragen", erzählt Jaimus. Das zeigt sich auch in der Re-Creation-Kollektion mit ihren einzigartigen Teilen für verschiedene Styles. Einige von Jaimus' größten Inspirationen stammen aus der kreativen Community Londons. "Sie entwickelt sich ständig weiter, arbeitet immer an neuen Dingen. Schon allein die Tatsache, dass ich in diesem Bereich tätig bin und mich von Gleichgesinnten und Menschen, die ich kenne, inspirieren lassen kann, hat mir sehr geholfen."