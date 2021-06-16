Eine lebensverändernde Verletzung hat Golfprofi Carlos Brown geholfen, seine Stärke zu entdecken

Für Carlos ist das Leben genauso unkontrollierbar wie der Golfplatz. "Man muss das Kontrollierbare kontrollieren" – so lautet der Grundsatz, auf den er immer wieder zurückkommt. Er hatte vielleicht nie gedacht, einmal ein Vorbild zu sein, das anderen Hoffnung macht, aber als das Unkontrollierbare geschah, musste er schnell lernen, mit seiner neuen Realität zu leben. Dass ihm das gelang, schreibt er seiner unerschütterlichen Zuversicht zu, die ihn auf dem Boden der Tatsachen hielt und es ihm ermöglichte, seine neue Situation schnell zu relativieren. Aber auch die Menschen, die ihm nach seiner Operation zur Seite standen und ihn unterstützten, spielen dabei eine große Rolle. Und genau so eine unterstützende Hilfe möchte Carlos jetzt für andere Menschen sein, die das Gleiche durchmachen wie er damals. "Wenn mich ein Kind sieht, das ebenfalls amputiert ist, denkt es sich vielleicht: 'Hey, weißt du was, ich kann auch Golfprofi werden. Ich kann Golf spielen.'"



Im Video oben Carlos erzählt Carlos seine Geschichte und erklärt, wie er sowohl mentale als auch physische Hürden überwunden hat, um das Leben und das Spiel, das er liebt, aus einem neuen Blickwinkel zu betrachten.