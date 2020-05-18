Kinder motivieren und als Familie trainieren

Auf zur Activation Station
Bewegung
Von Nike Training
Mit diesen Tipps bekommt die ganze Familie Bewegung und hat auch noch Spaß dabei.
Trommel deine Familie zusammen! Hier kommt unser Workout, das Spaß macht und euch fit und stark hält. Das Tempo wechselt immer wieder, damit euer Puls auf Touren und der Körper in Bewegung kommt. Ihr und eure Kinder werden am Ende ausgepowert und glücklich sein.
Es gibt kaum etwas Wichtigeres, als die Familie aktiv zu halten. Wir sind oft völlig vertieft in unsere Aufgaben und unsere Arbeit. Gemeinsame Bewegung bringt Abwechslung und schweißt die Familie zusammen. Trommel jetzt deine ganze Familie an eurer Activation Station zusammen, zum Beispiel in eurem Garten oder im Wohnzimmer, und macht euch bereit für jede Menge schweißtreibende Action.
Für noch mehr Spaß und Spannung
Beim Activation Station-Workout geht es darum, die Knie weit hoch und die Ellenbogen aktiv nach hinten zu ziehen. Ein Marsch durchs ganze Haus bietet sich da doch bestens an, oder? Bewegt euch um die Möbel herum und singt dabei euer Lieblingslied. Aber Achtung: Kommt euch nicht in die Quere und berührt euch nicht! Die Person, die die Bewegungen am besten ausführt und von Anfang bis Ende mitsingt, krönt ihr zum Sieger. Sie darf bestimmen, was die Familie heute Abend zusammen machen soll. Das Spiel kann beginnen!
Auf die Plätze, fertig, los!