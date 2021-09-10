Neue Beispiele

Mit gutem Beispiel vorangehen
Emma Meesseman
Erfolgreich sein. Sich selbst treu bleiben. Trotz all ihrer Erfolge ist und bleibt WNBA-Spielerin Emma Meesseman einfach bloß "Emma aus Ypres".
Emma hat schon viele Erfolge gefeiert, aber sie ist sich immer selbst treu geblieben. Hier sprechen wir mit ihr darüber, wie die Menschen in ihrem Umfeld sie unterstützt haben und wie sie in der Stadt, in der sie aufgewachsen ist, zu dem Menschen wurde, der sie heute ist. Ob sie bei ihren Freund:innen oder ihrer Familie ist oder als Champion um die Welt reist: Emma bleibt einfach immer Emma.
Du wirkst sehr bodenständig. Wie wichtig sind dir deine Wurzeln?
EMMA: Für mich ist es immer sehr wichtig, mich daran zu erinnern, wo ich herkomme. Ich bin hier groß geworden und das erdet mich. Ich bin immer einfach Emma geblieben, egal was passiert ist. Die Menschen, die hier leben, kennen mich so, wie ich immer war, nicht als Emma, die in Russland oder in Amerika spielt, oder Emma als MVP. Für sie bin ich einfach Emma. Und genau das liebe ich an meinem Zuhause.
"Die Menschen, die hier leben, kennen mich so, wie ich immer war, nicht als Emma, die in Russland oder in Amerika spielt, oder Emma als MVP. Für sie bin ich einfach Emma."
– Emma Meesseman
Was würdest du tun, wenn ein Freund oder eine Freundin dir sagen würde, du würdest dich wie ein Superstar verhalten?
EMMA: Ich glaube, das wäre mir peinlich. Ich wüsste nicht, was ich tun sollte, denn genau das habe ich mein ganzes Leben lang versucht zu vermeiden. Ich möchte im übertragenden Sinn immer mit beiden Beinen fest auf dem Boden bleiben.
Und wenn jemand, der mich gut kennt, sagen würde: "Diese Seite von dir kenne ich gar nicht, und ich mag sie nicht", auch dann würde ich nicht wissen, was ich tun sollte, denn genau davor habe ich Angst. Ich mag es selber nicht, wenn die Menschen sich verändern. Ich habe oft selbst erlebt, was passiert, wenn die Leute Erfolg haben. Das muss gar nichts Großes sein. Wenn ich eins nicht mag, dann sind das Menschen die denken, dass sie etwas erreicht haben, und dann irgendwie anders werden. Mit jemandem, der sich wegen so etwas verändert, möchte ich nichts zu tun haben.
"Ich bin immer einfach Emma geblieben, egal was passiert ist."
– Emma Meesseman
Deine Mutter ist eines deiner Vorbilder. Was hast du von ihr gelernt und wie groß ist ihr Einfluss heute auf dich?
EMMA: Ich habe meine Mutter nie spielen sehen, aber alle haben mir erzählt: "Oh, sie war wirklich eine großartige Spielerin, sie hat viele Auszeichnungen gewonnen". Das hat meinen Kampfgeist geweckt, so nach dem Motto: "Du musst besser sein als deine Mutter." Aber sie hat nie Druck auf mich ausgeübt, Basketball zu spielen. Wir hatten schon früh diese Übereinkunft: Sie ist meine Mutter, nicht meine Trainerin. Das Wichtigste, was ich von ihr gelernt habe, ist, die Dinge nicht zu kompliziert zu machen und ich selbst zu bleiben. Dafür haben meine Eltern gesorgt. Ich bleibe immer genau der Mensch, der ich immer war.
"Mach die Dinge nicht zu kompliziert und bleib du selbst."
– Emma Meesseman
Wie hat dich der Sport persönlich weitergebracht? Du hast uns bereits erzählt, wie dein Selbstvertrauen als Spielerin in Amerika gewachsen ist. Gilt das auch für dein Selbstvertrauen als Mensch?
EMMA: Ich denke schon. Durch Basketball bin ich auch im Alltag selbstbewusster geworden. Ich bin als Frau ziemlich groß, und ohne Basketball wäre es mir wahrscheinlich viel schwerer gefallen, mich und meinen Körper zu akzeptieren. Heute lebe ich in einem Umfeld, in dem alle groß sind, und ich bin gerade wegen meiner Körpergröße erfolgreich. Ich bin mir sehr sicher, dass mir Basketball insgesamt mehr Selbstvertrauen gegeben hat.
"Heute lebe ich in einem Umfeld, in dem alle groß sind, und ich bin gerade wegen meiner Körpergröße erfolgreich."
– Emma Meesseman
Regie: Chaka (Charlene van Kasteren) @charlenevankasteren
Fotograf: Jaimy Gail @jaimygail
Zweiter Fotograf: Boris Lutters
Verwurzelt bleiben mit Emma Meesseman
"Ich habe oft selbst erlebt, was passiert, wenn die Leute Erfolg haben. Das muss gar nichts Großes sein. Wenn ich eins nicht mag, dann sind das Menschen, die denken, dass sie etwas erreicht haben, und dann irgendwie anders werden", erzählt uns Emma. Für sie ist es wichtig, sich selbst und den eigenen Wurzeln treu zu bleiben, gerade wenn man viel in der Welt herumkommt. Begleite Emma auf ihrer Reise – vielleicht machst auch du dich irgendwann auf denselben Weg.