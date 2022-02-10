Die französische Fußballerin Florine Kouessan und ihr Verein, der FC Witch

Als ich jünger war, galt Fußball definitiv als ein Sport für Jungs. Meine Brüder machten sogar manchmal Witze darüber, dass sie nur mit anderen Jungs spielen würden, wenn sie wollten, dass ich mich ausgeschlossen fühle. Doch im Laufe der Jahre habe ich festgestellt, dass Frauen darauf bestehen, ihren rechtmäßigen Platz einzunehmen – angefangen bei den Profispielerinnen, die immer mehr Aufmerksamkeit erhalten, über die Frauen-WM, die letzten Sommer in Frankreich stattfand, bis hin zu Spielerinnen, die in den Medien immer mehr im Rampenlicht stehen. Es gab Zeiten, in denen Frauenfußball nicht nur unterschätzt, sondern überhaupt nicht mehr thematisiert wurde. Jetzt wird aber sowohl im Fernsehen als auch in Zeitschriften wieder darüber berichtet.



In den letzten zwei bis drei Jahren habe ich Dinge gesehen, die ich mir vorher nie hätte vorstellen können. Inzwischen gibt es Werbespots für Frauenfußball, die wie selbstverständlich wirken. Ich freue mich sehr über diese Entwicklung, denn sie hat mich motiviert, mir eine Frauenmannschaft zu suchen, mit der ich regelmäßig spielen kann. Trotz der Tatsache, dass ich Fußball liebte, hätte ich nie gedacht, das ich einmal in einer Mannschaft spielen würde. Doch manchmal kommen die Dinge einfach anders als wir sie uns vorstellen.