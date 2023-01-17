Air Jordan 2
Erscheinungsjahr (1986)
Designer (PETER MOORE/BRUCE KILGORE)
Ursprungsprodukt (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Farbe (WEISS/ROT)
Originalpreis (100 $)
Stylecode (4361)
Air Jordan 2
Erscheinungsjahr (1986)
Designer (PETER MOORE/BRUCE KILGORE)
Ursprungsprodukt (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Farbe (WEISS/ROT)
Originalpreis (100 $)
Stylecode (4361)
Jordan setzt hohe Maßstäbe
Die zweite Generation von Jordans läutete eine neue Ära in Sachen Schuhe ein. Der Air Jordan 2 folgte auf Jordans Einstieg in das Spiel, war aber auch eine Premiere für sich, da er zum ersten Mal in der Geschichte des Sports High-End-Mode mit Basketball verband.
Aus den Archiven
Elegante Explosivität
Der in Italien gefertigte Air Jordan 2 setzte mit seinem eleganten Design, einem durchgehend gekapselten Air-Element und ohne den charakteristischen Swoosh ganz neue stylishe Maßstäbe auf dem Spielfeld. Der von Bruce Kilgore, dem Schöpfer des legendären Air Force 1, entworfene Originalschuh war von 1986 bis 1987 erhältlich – und seine Tradition lebt im AJ2 Retro weiter.