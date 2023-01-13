Die besten Nike Steppmäntel für Damen

Es gibt die Steppmänel mit Daunenfüllung für Damen von Nike in weiten oder enganliegenden und in gut gefütterten oder leichten Designs und sie bieten Wärme ohne zu viel Gewicht.

Isolierung mit Daunen und Nike Therma-FIT – zwei Materialien, die Wärme effektiv bei deinem Körper halten. Und natürlich sind die Mäntel auch wind- und wasserdicht. Einige Designs in dieser Kollektion sind so dünn, dass sie auch unter dicken Jacken getragen werden können, wenn du vielleicht eine Schicht ablegen wirst.

Zu den großen Vorteilen gehören auch elastische Säume, thermische, fleecegefütterte Taschen mit Reißverschluss (zum Wärmen der Hände und zum Unterbringen kleiner Gegenstände) und Daumenöffnungen für noch mehr Abdeckung.