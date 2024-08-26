Entdecke die besten Nike Röcke zum Wandern

Die besten Nike Röcke fürs Wandern
Einkaufs-Guide
Von UV-Schutz über praktische Taschen bis hin zu schweißableitenden und wasserabweisenden Materialien – die besten Wanderröcke sind eine perfekte Kombination aus Fashion und Funktion.
Wanderungen erfordern gute Vorbereitung – von der Entscheidung, wohin du wandern möchtest, bis hin zu dem, was du mitnehmen möchtest. Du weißt nicht so recht, was du bei wechselhaftem Wetter anziehen sollst oder wo du dein Smartphone und andere Essentials verstauen kannst? Dann ist ein Rock vielleicht genau das Richtige für dich. Röcke und Skorts sind nicht nur stylish, sondern auch funktionell. Sie eignen sich daher perfekt zum Wandern. Von feuchtigkeitsableitenden Materialien über verstellbare Längen bis hin zu clever platzierten Taschen – hier findest du eine Top-Auswahl der besten Wanderröcke von Nike.
1. Nike ACG "Smith Summit" Zip-Off-Rock
Das Wetter kann unberechenbar sein, doch mit diesem praktischen Zip-Off-Rock bist du für alle Bedingungen gerüstet. Das strapazierfähige, wasserabweisende Webmaterial dieses Wanderrocks hat einen integrierten UV-Schutz und schützt dich somit sowohl bei Regen als auch bei Sonnenschein. Der elastische Kordelzug am Saum ermöglicht eine individuelle Passform, während der eingefasste, elastische Bund mit Gürtel für einen perfekten Sitz sorgt. Mehrere Taschen und ein befestigter Karabiner bieten reichlich Stauraum. Wenn die Temperaturen steigen, kann der untere Teil des Rocks einfach per Reißverschluss abgenommen werden.
2. Nike Trail Repel Lauf-Skort (ca. 12,5 cm) mit Taschen und mittelhohem Bund
Skorts punkten damit, dass sie das Tragegefühl und die Funktion von Shorts mit dem Style eines Rocks verbinden. Die elastischen, integrierten Shorts und die lockere Außenschicht dieses Skorts sorgen für Bewegungsfreiheit. Dir wird schnell warm? Kein Problem! An der praktischen Bundschlaufe kannst du ganz einfach dein Shirt oder deine Cap einhängen. Die Außenschicht aus wasserabweisendem Material hält dich auch bei nassem Wetter angenehm trocken. Und die sechs Taschen bieten viel praktischen Stauraum.
3. Nike ACG "Snowgrass" UV-Rock
Strapazierfähiges, wasserabweisendes Material mit UV-Schutz, mehrere Taschen und eine verstellbare Länge machen den Snowgrass zum ultimativen Wanderrock. Der integrierte, funktionelle Gürtel sorgt für eine optimale Passform, während das Zwei-Wege-Stretchmaterial ganztägigen Tragekomfort ermöglicht. Zwei Reißverschlusstaschen, zwei Mesh-Cargotaschen und ein dreieckiger Karabiner bieten Platz für all deine Essentials. Wenn du bei deiner Wanderung einen Bach überqueren musst, kürze ganz einfach die abnehmbare längere Schicht. Du brauchst eine Decke zum Sitzen? Auch dafür ist die abnehmbare Außenschicht des Rocks geeignet.
4. Nike Dri-FIT Bliss Trainings-Skort mit mittelhohem Bund
Mit diesem vielseitigen Trainings-Skort bist du von morgens bis abends perfekt gestylt. Obwohl er wie ein ganz normaler Minirock aussieht, ist er der perfekte Rock zum Wandern und mehr. Das weiche, schweißableitende Material mit Nike Dri-FIT-Technologie sorgt für trockenen Tragekomfort. Die eng anliegenden Innenshorts und der breite Hüftbund bieten optimalen Halt. Die Schlitztaschen eignen sich zur Aufbewahrung deiner Essentials.
5. Nike One Dri-FIT Skort mit besonders hohem Bund
Dieser stützende Skort eignet sich für den Trail und mehr. Die eingenähten Shorts und der besonders hohe Bund bieten optimalen Halt. Die feuchtigkeitsableitende Technologie der superweichen Außenschicht sorgt auch bei den widrigsten Bedingungen für trockenen Tragekomfort. Dein Smartphone kannst du ganz einfach in der großen Eingrifftasche verstauen.
6. Nike Pro Dri-FIT Skort (ca. 7,5 cm) mit hohem Bund und Taschen
Dieser Skort mit vielen Taschen kommt mit der gleichen schweißableitende Technologie, den gleichen stützenden Innenshorts und dem gleichen bequemen Bund wie der Nike One Dri-FIT Skort mit besonders hohem Bund. Zusätzlich verfügt er noch über mehr Taschen und einen stylischen Nike Pro Print auf den äußeren Mesh-Einsätzen.
7. Nike One Dri-FIT Kleid
Wer hat gesagt, dass du beim Wandern kein Kleid tragen kannst? Mit diesem auf Nachhaltigkeit ausgelegten Kleid ist die Vorbereitung auf eine Wanderung ein Kinderspiel. Es besteht aus einem mittelschweren, pfirsichweichen Rippmaterial, ist elastisch und trocknet schnell. Mit den integrierten Shorts und der linken Tasche genießt du die Vorteile eines Skorts, ohne dir Gedanken um den Bund machen zu müssen.
8. Nike Dri-FIT Advantage Golfrock mit langem Schnitt
Wenn du es etwas länger magst, ist dieser praktische, lange Golfrock genau das Richtige für dich. Du kannst ihn problemlos auf dem Platz, auf den Trails und darüber hinaus tragen. Das leichte, schweißableitende Dri-FIT-Material hält dich trocken und die längeren, elastischen Innenshorts sorgen für zusätzlichen Halt. Die zahlreichen Taschen eignen sich zur praktischen Aufbewahrung deiner Essentials, wenn du unterwegs bist.
Text: Erica Brooke Gordon