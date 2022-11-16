Die besten Nike Fleece-Jacken für Kinder

Angenehm warme Fleecejacken von Nike für Kinder
Einkaufs-Guide
Nike Fleecejacken für Kinder bestechen durch wärmespeichernde Technologie und ultraweiches Material und sind somit nicht nur bequem, sondern auch funktional und strapazierfähig.
Mit den besten Fleecejacken für Kinder bleiben deine Kleinen in der Schule, beim Sport und zu Hause angenehm warm. Dank wärmespeichernder Technologie und ultraweichem Material sind Fleecejacken von Nike funktional und strapazierfähig, was bedeutet, dass sie Saison für Saison getragen werden können.
Von sportlichen Silhouetten mit Reißverschluss bis hin zu weichen Pullover-Styles – bei Nike findest du Fleecejacken für Kinder von drei bis 15 Jahren.
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Die besten Nike Fleecejacken für Kinder
1.Nike ACG Fleecejacken
All Conditions Gear, auch bekannt als ACG, wurde für Outdoor-Abenteuer entwickelt. Die in die Fleecejacken integrierte Nike Therma-FIT-Technologie unterstützt die Regulierung der Körpertemperatur, wodurch Kids nicht nur auf dem Spielplatz, sondern auch bei anderen Outdoor-Aktivitäten wie Campen und Wandern Spaß haben können, ohne zu frieren.
Zahlreiche Taschen und einfach zu handhabende Reißverschlüsse erhöhen die Funktionalität der Jacken. Ripstop-Material an den Ellenbogen und in anderen stark beanspruchten Bereichen sorgt für noch mehr Strapazierfähigkeit. Nike Fleecejacken sind nicht nur bequem und praktisch, sondern wurden auch von Streetwear-Trends inspiriert, was bedeutet, dass sie selbst für den Schulalltag hervorragend geeignet sind.
2.Nike Sportswear Fleecejacken
Die lässigen, vom Sport inspirierten Details von Nike Sportswear machen diese Fleecejacken nicht nur beim Fußballtraining, sondern auch beim Tanzunterricht oder in der Pause zu einem absoluten Essential.
Die Jacken dieser Kollektion bestechen durch eine lockere Passform sowie durch flauschiges Fleecefutter. Club Fleece ist angenehm weich und somit perfekt für den Alltag geeignet. Tech Fleece hingegen verfügt über feuchtigkeitsableitende Eigenschaften und ist daher ideal für schweißtreibende Bewegungen. Dank des klassischen Swoosh-Designs bleibt die Jacke immer modisch und sorgt so Jahr für Jahr für einen stylishen Look.
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3.Nike Tech Fleece
Nike Tech Fleece steht für angenehmen Tragekomfort. Das Strickmaterial ist warm, leicht und weich. Das atmungsaktive, feuchtigkeitsableitende Material sorgt dafür, dass die Jacken perfekt für schweißtreibende Aktivitäten geeignet sind.
Da das Material nicht aufträgt, sind Tech Fleece-Jacken die idealen Pieces für den Lagenlook. An kühlen, frischen Tagen können sie alleine getragen werden und bei eisigen Temperaturen unter einer dicken Jacke. Manche Hoodies mit Reißverschluss verfügen über Taschen auf der Brust oder am Arm, in denen sich kleine Essentials aufbewahren lassen. Andere wiederum sind mit einer Kängurutasche auf der Vorderseite eher schlicht gehalten.
4.Nike Therma-FIT
Nike Therma-FIT Fleecejacken sorgen dafür, dass deine Kleinen auch an kalten Tragen draußen spielen können. Die fortschrittliche Technologie wurde speziell für Aktivitäten bei niedrigen Temperaturen entwickelt. Sie unterstützt die Regulierung der Körpertemperatur, verhindert ein Anstauen von Feuchtigkeit und hält angenehm warm.
Somit sind diese Fleecejacken perfekt fürs Campen, Fußballtraining im Freien und für den Schulweg geeignet. Du kannst zwischen Modellen mit Reißverschluss und Hoodie-Styles wählen.
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Text: Hannah Singleton