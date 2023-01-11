Die besten Anorakjacken von Nike – jetzt kaufen
Einkaufs-Guide
Diese sportlichen, wasserfesten Jacken sind die perfekte Kombination aus Style und Funktionalität für den Alltag.
Die leichten und funktionalen Anorakjacken sind mit ihrem sportlichen Style und ihrer bequemen Passform absolute Klassiker.
Die Anoraks von Nike gibt es in verschiedenen Längen – von 3/4-Länge bis zu Modellen, die zur Oberschenkelmitte reichen. Es gibt sie im Retro-Style mit grellen Farben, aber auch modern und elegant ganz in Schwarz. Viele haben vorne eine große Kängurutasche, in der du deine Hände wärmen oder wichtige Dinge unterbringen kannst.
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Hier findest du vielseitige leichte Anoraks mit Mesh-Einsätzen für mehr Atmungsaktivität. Wenn du es gerne etwas wärmer hast, ist an kalten Tage ein gefütterter Anorak genau richtig für dich.
Entdecke die besten Nike Anorakjacken für Herren und Damen.
Nike Sportswear Anorakjacken
Die Nike Sportswear Collection wurde von klassischer Sportkleidung, wie Basketball- und Leichtathletik-Dresses inspiriert und lässt sich überall tragen. Nike Sportswear-Anoraks sind bequem, sportlich und vielseitig.
Die Anorakjacken der Kollektion haben eine weite Oversize-Passform. Du kannst sie also problemlos über weitere Kleidung ziehen und hast viel Bewegungsfreiheit. Bei jedem Style steht die Funktionalität im Vordergrund: Einige Jacken haben eine verstaubare Kapuze, andere können in ihren eigenen Taschen verstaut werden, wenn du sie ablegen möchtest.
Nike ACG Anorakjacken
Anoraks sind wasserfest und damit optimal für Outdoor-Aktivitäten geeignet. Die ACG-Anoraks (Nike All Conditions Gear) wurden in Nordamerika in den Regionen mit den stärksten Niederschlägen entwickelt und getestet.
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Für diese Anoraks wird Storm-FIT-Material verwendet. So ist die Jacke komplett wasserfest und winddicht und damit für alle Abenteuer geeignet. Versiegelte Nähte und Bündchen mit Klettverschluss halten Feuchtigkeit fern. Der elastische Kordelzug an Saum und Hals kann festgezogen werden, wenn der Wind kräftig weht.
Nike Dri-FIT-Anorakjacken
Anorakjacken mit Nike Dri-FIT-Material sind aus atmungsaktivem Polyester, das Feuchtigkeit ableitet. Sie sind nicht nur beim Sport ausgesprochen bequem.
Text: Hannah Singleton