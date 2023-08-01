Die beste Cargohose und Shorts von Nike

Ob Tageswanderung oder lässiger Spaziergang am Meer – Cargohosen sind eine praktische Wahl für viele Outdoor-Aktivitäten. Schließlich waren sie ursprünglich als Arbeitskleidung für das Militär gedacht (man denke nur an Khakihosen mit Tarnmuster).

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Cargohosen sind in den letzten Jahren zu einem Streetwear-Favoriten geworden. Heutzutage werden die Hosen aus einer Vielzahl von Materialien hergestellt, nicht nur aus dem typischen strapazierfähigen Baumwollstoff. Sie sind auch in anderen Farben als einfach nur Khaki oder Armeegrün erhältlich und werden oft mit eleganten High Heels, Sneakern und Combat Boots kombiniert.

Hier sind einige der besten Cargohosen und -shorts von Nike, die sowohl praktisch als auch trendig sind.