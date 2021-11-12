6 Methoden zur Desinfektion deiner Sneakers

Selbst wenn du noch nie die zweifelhafte Freude hattest, in die Hinterlassenschaften der Nachbarschaftshunde zu treten, können Bakterien deine Schuhsohle als Taxi in dein Zuhause nutzen oder im Inneren deiner Schuhe für strenge Gerüche sorgen. Und falls du an Fußpilz leidest, ist es sinnvoll deine Schuhe zu desinfizieren, um eine erneute Erkrankung zu vermeiden.

Aus diesen Gründen sollte man Sneaker regelmäßig desinfizieren. Desinfizieren bedeutet mehr als nur Reinigen: Mithilfe von chemischen Substanzen werden Keime eliminiert. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie du deine Sneaker desinfizieren kannst, je nach Empfindlichkeit der Materialien.

Bevor du beginnst, solltest du deine Schuhe draußen oder am Eingang ausziehen und mit einer trockenen Bürste oberflächlichen Schmutz entfernen. Trag eine milde Mischung aus Seife und Wasser auf die Sohle auf und lass sie eine Minute trocknen. Je nach Art des Sneakers und dem Grad der Verschmutzung kannst du eine der folgenden Methoden anwenden.