Der Dead Bug gehört eigentlich zu den Kraftübungen für den Core, aber diese Übung kann noch viel mehr, erklärt Physiotherapeut und Kraft- und Konditionstrainer Dr. Bill Kelley.

Sie aktiviert die Hüftbeuger – eine Gruppe aus fünf Muskeln, die essenziell für effiziente Bewegungsabläufe sind – und fordert auch deinen Kopf.

"Die Arme und Beine bewegen sich wechselseitig und gegenläufig. Es ist eine mentale Herausforderung, diese Übung korrekt auszuführen und dabei den Core konstant zu stabilisieren", fährt Kelley fort.

Kraft- und Konditionstrainer Rocky Snyder, Autor des Krafttrainingsbuchs "Return to Center", erklärt: "Beim Dead Bug werden die Muskeln aktiviert, die den Brustkorb und das Becken miteinander verbinden. Dadurch bleibt der Core unter Spannung, während du Arme und Beine bewegst."

Arme und Beine unabhängig von Hüfte und Rumpf zu bewegen, ist nicht immer einfach, gibt Snyder zu. "Für die Übung musst du deine Tiefenmuskulatur rund um die Wirbelsäule gut kontrollieren können und brauchst Kraft in diesem Bereich."

Aber es lohnt sich: Das Ergebnis sind bessere Bewegungsabläufe, egal ob du Sport machst, einen Wäschekorb trägst oder zum Bus sprintest.

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