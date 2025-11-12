Sonnenschutz ist in der freien Natur unerlässlich. Eine Baseball-Cap ist der Klassiker für jeden Tag und wird auf dem Trail oder abseits davon schnell zum Lieblingsstück. Ein wasserfester Bucket Hat mit breiter Krempe ist ideal für alle Bedingungen. Achte beim Kauf eines Camping-Geschenks auf technische Details wie ein Mesh-Futter, das den Kopf kühl hält, oder einen Kordelzug unter dem Kinn, damit er nicht weggeweht wird.