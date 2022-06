Die besten Trailrunning-Schuhe von Nike

Der Nike Pegasus Trail bietet das klassische Look and Feel des Nike Pegasus-Laufschuhs. Die Nike React-Schaumstoffdämpfung sorgt für optimalen Halt und das dynamische Bandsystem rund um den Mittelfuß fixiert den Fuß. Obermaterial mit Mesh macht den Schuh angenehm atmungsaktiv, während das Shockwave-Muster der Gummisohle, das an Mountainbike-Reifen erinnert, für die erforderliche Strapazierfähigkeit sorgt. Die Reaktionsfreude und griffige Traktion des Schuhs gibt Läufer:innen beim Laufen in schlammigem, von Wurzeln durchzogenem und steinigem Gelände die nötige Sicherheit.