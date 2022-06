Ein guter Schuh zum Seilspringen

Eine abwechslungsreiche Workout-Routine sorgt dafür, dass alle Muskelgruppen trainiert werden und du gleichzeitig ein exzellentes Kardiotraining absolvierst. Um bei deinem Training am Ball und motiviert zu bleiben, ist es wichtig, eine Kombination aus Übungen zu wählen, die dir Spaß machen. Glücklicherweise gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Übungen zur Auswahl: Seilspringen ist eine davon. Viele Erwachsene verbinden damit Spaß, Freude und Erinnerungen an ihre eigene Kindheit.



Ein absoluter Vorteil des Seilspringens sind die dabei verbrannten Kalorien. Der Bewegungs- und Kardio-Output beim Seilspringen sorgt dafür, dass Kalorien schnell verbrannt werden. Eine Person, die beispielsweise 75 kg wiegt, kann etwa 750 Kalorien verbrennen, wenn sie eine Stunde Seil lang springt; oder 250 Kalorien bei einem Workout von 20 Minuten. Das liegt daran, dass beim Seilspringen so viele unterschiedliche Muskelgruppen beansprucht werden. Darüber hinaus sorgt auch der thermogene Effekt des Seilspringens für eine hohe Kalorienverbrennung. Das heißt, dass viel Körperwärme erzeugt wird, was sich in einem höheren Kalorienverbrauch niederschlägt.



Weitere Vorteile eines regelmäßigen Workouts mit Seilspringen können unter anderem sein:

Verbesserte Koordination, da mehrere Körperteile gleichzeitig miteinander "kommunizieren", um die Seilspring-Bewegungen auszuführen

Bessere Beweglichkeit und Körperwahrnehmung

Verbesserte kardiovaskuläre Ausdauer beim Training, was zu einer besseren Herzgesundheit führen kann

Verbesserte Knochendichte und verringertes Risiko für Osteoporose

Die Intensität beim Seilspringen und der damit verbundene hohe Energieverbrauch sind eine großartige Ergänzung deines HIIT-Trainings (High-Intensity-Intervalltraining).