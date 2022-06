Was sind die besten Nike Basketballschuhe?

Bevor du einen Schuh wählst, wäre es zu empfehlen, dass du dich über die wichtigsten Komponenten eines Basketballschuhs informierst. Je nach Körperbau, Position und Spielstil gibt es drei Hauptaspekte, auf die es bei einem Basketball-Sneaker zu achten gilt.



Obermaterial

Der obere Teil des Basketballschuhs stützt den Knöchel – vor allem bei plötzlichen Richtungsänderungen und schnellen Cuts. Zudem bietet er bei Bedarf Aufprallschutz. Das Obermaterial ist in drei Ausführungen erhältlich: High-Top, Low-Top und Mid-Top (auch Mid-Cut genannt).

High-Tops bieten bestmögliche Stabilität und Unterstützung der Knöchel, sie sind aber auch die schwerste von allen drei Varianten. Spieler:innen, die anfällig für Knöchelverletzungen sind, werden den hohen Schuhkragen und die Polsterung zu schätzen wissen. Größere und aggressivere Spieler:innen wie Center oder Power Forwards entscheiden sich häufig für einen High-Top, da dieser ein Maximum an Sicherheit und Komfort bietet. Allen, denen Geschichte und ein gepflegter Retro-Style wichtig sind, empfehlen wir einen näheren Blick auf High-Top-Sneaker wie die Nike Air Force oder die Converse Chuck Taylors.

Low-Tops bieten die geringste Unterstützung für die Knöchel, überzeugen aber mit maximaler Agilität und Geschwindigkeit. Low-Tops sind leicht und flexibel und eignen sich so perfekt für Guards oder Small Forwards. Du hast die freie Wahl aus einer umfangreichen Palette an Air Jordans, wenn du nach einem Schuh suchst, mit dem du so richtig abheben kannst.

Mid-Cuts oder Mid-Tops sind gut für flexible Spieler:innen geeignet, die sich auf vielen Positionen zu Hause fühlen, denn sie bieten einen hervorragenden Kompromiss zwischen High-Top und Low-Top. Mid-Tops ermöglichen etwas mehr Agilität als High-Tops, da das Obermaterial an der Knöchelbasis aufsitzt, wodurch sich das Gelenk freier bewegen kann, ohne dabei zu viel an Stabilität einzubüßen. Zudem sind sie leichter als High-Tops, aber immer noch etwas schwerer als Low-Tops.

Laut dem sportmedizinischen Institut American Academy of Podiatric Sports Medicine (AAPSM) tragen 68 % aller NBA-Spieler im Spielalltag High-Tops, 15 % schwören auf Mid-Tops und 10 % entscheiden sich für Low-Tops. Die AAPSM empfiehlt, die Entscheidung am besten an der individuellen Passform festzumachen.



Das Verschlusssystem ist eine weitere wichtige Eigenschaft des Obermaterials. Schnürsenkel sind die häufigste Option, doch viele entscheiden sich auch für ein Kombinationssystem, das mehr Sicherheit bietet. Die Nike Zoom Freak Modelle zum Beispiel verfügen über einen vorgeformten Klettverschlussriemen, der den unteren Schnürsenkel umschließt und so für mehr Halt sorgt.



Mittelsohle

Wie der Name vermuten lässt, befindet sich die Mittelsohle in der Mitte des Schuhs. Sie sorgt für Dämpfung und Komfort und beugt Müdigkeit und Überbeanspruchung vor. Die Mittelsohle sollte flexibel und doch robust genug sein, um die Stöße, die während des Spiels auf den Fuß einwirken, absorbieren zu können. Ausschnitte im Schaumstoff können hierbei eine gut Möglichkeit sein, das Gewicht zu reduzieren und das Ansprechverhalten zu verbessern. Außen kann die Sohle durch praktische Merkmale, wie das leichte und strapazierfähige TPU an der Außenseite der Mittelsohle beim Nike Zoom Freak, praktische Vorteile bieten. Es gewährleistet ein stabiles Tragegefühl über dem Fußbett, wenn du schnelle, seitliche Richtungswechsel wie beim Euro-Step durchführst.



Außensohle

Die Außensohle (der unterste Teil des Schuhs) muss Trittfestigkeit, Grip und Ausgewogenheit auch bei plötzlichen Bewegungen in alle Richtungen bieten. Beim Richtungswechsel oder Sprung darfst du nicht ausrutschen, was durch eine flache, breite Fläche in Verbindung mit Rillen und Kerben sichergestellt wird. Manche Schuhe bieten besondere Merkmale an der Außensohle – z. B. einige Modelle aus der Nike Kyrie Kollektion, bei denen sich ein spezielles Gummigemisch um den Innenfuß wickelt, um beim schnellen seitlichen Abdrücken mehr Trittfestigkeit zu gewährleisten.