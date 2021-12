So wählst du die besten Kompressionssocken zum Laufen aus

Beim Laufen dehnen sich die Muskeln in deinen Füßen aufgrund der stärkeren Durchblutung aus. Diese ist notwendig, um die Muskeln mit dem erforderlichen Sauerstoff zu versorgen. Durch die Schwerkraft sammelt sich Flüssigkeit in den Füßen, Knöcheln und Beinen. Gleichzeitig entstehen durch das wiederholte harte Auftreffen der Füße auf dem Boden Verletzungen an den Blutgefäßen, wodurch Blut in die Muskeln gelangt. Dieses Austreten von Blut verursacht zusammen mit der Einlagerung von Flüssigkeit und einer stärkeren Durchblutung Schwellungen oder Ödeme.



Schwellungen treten häufiger bei Langstreckenläufen als bei kurzen Sprints auf und sind meist kein Grund zur Sorge. Selbst nach einem anstrengenden Marathon sollte eine Schwellung in den Beinen nur wenige Tage anhalten. Wenn sie sich jedoch unangenehm anfühlt, gibt es verschiedene Behandlungsmöglichkeiten:

Kalte Dusche oder Eispacks

Bittersalz-Bäder

Kompressionsstrümpfe oder -socken

Sitzen verschlimmert das Problem. Bewege dich daher regelmäßig, damit die Flüssigkeit wieder zum Herzen zurückgelangt.