Dribbel-Übungen vor dem Basketball-Spiel

Um erfolgreich Basketball zu spielen, brauchst du verschiedene Fähigkeiten. Wenn du die Grundlagen wie zum Beispiel das Werfen von Pässen und Körben beherrschst, wirkt sich das positiv auf deine gesamte Spielweise aus. Eine der wichtigsten grundlegenden Fähigkeiten ist aber das Dribbeln.

"Es gibt im Basketball kaum etwas Wichtigeres als das Dribbeln", erklärt Oz Martin, Präsident und Gründer von Legacy Youth Sports. "Schließlich musst du während eines Spiels immer mal wieder länger im Ballbesitz bleiben. Dribbeln ist sozusagen die Basis des Basketball."

Deshalb sollten vor allem neue Spieler:innen das Dribbeln intensiv üben. Ashleigh Edwards, Miteigentümerin und Betreiberin von Iconic Sport Performance, einer Basketball-Trainingseinrichtung, geht sogar noch weiter: "Dribbeln ist extrem wichtig und notwendig für den Erfolg des gesamten Teams." Deshalb ist sie überzeugt: "Du solltest erst Dribbeln lernen, bevor es ans Werfen geht."

Sport-Performance-Coach Matt Wilson ergänzt: "Dribbel-Übungen verbessern die Ballkontrolle, die Hand-Auge-Koordination und die Beweglichkeit." Mit solchen Übungen machst du dich mit dem Ball vertraut und wirst auch auf dem Platz sicherer, fährt er fort.

Dribbeln kann man nie genug üben. Davon ist Martin überzeugt. Schließlich trainieren selbst Profispieler:innen diese Technik regelmäßig.

Wenn du natürlich keine Ahnung hast, wie Dribbeln geht, dann können dir auch Dribbel-Übungen nicht helfen, deine Spieltechnik zu verbessern. Ob du gerade erst mit dem Basketball anfängst oder ob du deine Technik verbessern möchtest: Expert:innen empfehlen die folgenden Dribbel-Übungen: