Das nächste Level der Basketball-Innovation: Der Air Zoom G.T. Cut 2
Produktneuheiten
Der Air Zoom G.T. Cut 2 von Nike definiert mit seinem innovativen Design und moderner Technologie die Geschicklichkeit auf dem Court neu.
Der Air Zoom G.T. Cut 2 wurde im Herbst 2022 herausgebracht und steht ganz im Sinne unserer innovativen Vision. Dieser technisch optimierte Schuh ermöglicht es Spieler:innen, das Beste aus sich herauszuholen.
Er hat ein neues, fortschrittliches Traktionsmuster, das schnelle Richtungswechsel und Stopps ermöglicht – ein erstklassiges Beispiel dafür, wie wir Athlet:innen zu Höchstleistungen verhelfen.
"Die Ressourcen, über die wir im Nike Sport Research Lab verfügen, sind fantastisch und geben uns die Möglichkeit, neue Einblicke in das Spiel zu gewinnen und die kleinsten Nuancen zu identifizieren, die mit der sportlichen Leistung zusammenhängen", sagt Ross Klein, Sr. Creative Director, Nike Performance Footwear.
"Das erlaubt uns, unsere Schuhe immer noch weiter zu verbessern – egal ob im Basketball oder bei anderen Sportarten. Die G.T.-Serie lädt zum Träumen ein und ermöglicht es, über die menschlichen Grenzen hinauszugehen", so Klein weiter.
Das Wichtigste zuerst: Wofür steht der Nike G.T. Cut?
Das "GT" im Air Zoom G.T. Cut steht für "Greater Than" und verkörpert die Philosophie von Nike, sich ständig verbessern zu wollen und die Grenzen des sportlichen Potenzials auszuloten. Die Serie ist ein Ausdruck dieser Bemühungen, den Sport durch innovative Technologien voranzutreiben.
Was ist der Zoom G.T. Cut 2?
Eine technologische Meisterleistung, die die Geschicklichkeit und Geschwindigkeit der Spieler:innen aufs nächste Level bringt. Dieser Schuh wurde für Spieler:innen entworfen, die blitzschnell Räume schaffen und schließen wollen, um die Verteidigung aus dem Gleichgewicht zu bringen. Er verfügt über ein völlig neues, fortschrittliches Traktionsdesign mit einer Gummimischung, das wie ein Scheibenwischerblatt mit tiefen Profilrillen strukturiert ist. Wird beim Auftreten Druck ausgeübt, spreizen sich die Rillen auf und schnappen beim Anheben des Fußes wieder zurück. Dadurch findet man auf dem Court besseren Halt und kann noch schneller manövrieren. Im Vorfußbereich erstreckt sich eine zusätzliche Zone mit Traktionsnoppen.
"Die G.T.-Serie denkt Altbewährtes völlig neu", erklärt Klein. "Das Traktionsmuster ist eines der Elemente, die wir auf Grundlage detaillierter Erkenntnisse im Nike Sport Research Lab entwickelt haben. Dafür haben wir zuerst die Wechselwirkung zwischen Schuh und dem Untergrund auf dem Court untersucht. Dank der innovativen Neuerungen der Teams haben Sportler:innen genau das richtige Maß an Reibung auf dem Platz. So können sie noch schneller die Richtung wechseln, manövrieren und sich dynamisch an jede Situation anpassen."
Ist der G.T. Cut 2 besser als der Cut 1?
Definitiv. Das neue Modell baut auf den Stärken seines Vorgängers auf und trumpft mit zusätzlichen Verbesserungen auf, die das Feedback der Sportwelt berücksichtigen. Eine optimierte Fersenform sorgt für stärkeren Halt, während die ausgehöhlte Mittelsohle das Gewicht reduziert, ohne sich negativ auf die Performance auszuwirken. Die zusätzliche Zoom Air-Einheit im Fersenbereich, die von aktuellen Erkenntnissen der Spieler:innen inspiriert wurde, sowie die Einlegesohle aus React-Schaumstoff, betonen zusätzlich, wie wichtig Nike diese Meinungen sind.
Fällt der Air Zoom G.T. Cut 2 normal aus?
Generell sind sie etwas kleiner geschnitten. Damit sie dennoch bequem und sicher sitzen, empfiehlt es sich, eine halbe Nummer größer zu bestellen.
Der Air Zoom G.T. Cut 2 ist in zwei Farbgebungen für Herren und zwei für Damen erhältlich, zu einem Verkaufspreis von 170 $ auf nike.com und bei ausgewählten Händlern.
Text: Laura Lajiness Kaupke