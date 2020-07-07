6-minütige Power-Workouts für die ganze Familie

Es ist immer gut, den Körper zu bewegen, aber heute wollen wir auch den Geist trainieren. Wählt eine Kategorie aus (zum Beispiel gelbe Lebensmittel, Lieblingsautos, Wörter, die mit "u" anfangen). Dann muss bei jeder Wiederholung ein Familienmitglied einen Begriff aus der Kategorie rufen. Beim Hampelmann nennen zum Beispiel alle der Reihe nach bei jeder Bewegung einen berühmten Sportler. Wenn jemand zu lange überlegen muss oder eine Antwort wiederholt, muss er auch die Bewegung wiederholen.



Dir fallen keine Kategorien ein? Dann frag doch einfach deine Kids. Sie haben bestimmt lustige Ideen.