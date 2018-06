Vous avez probablement entendu des choses farfelues à propos du Running.

Laissez-nous distinguer le mythe de la réalité.



LES VRAIS COUREURS NE PORTENT QUE DES SHORTS COURTS Moins le vêtement vous gêne, moins vous êtes distrait. Cela ne veut pas dire que vous devez porter

un maillot de corps et un short de running pour gagner en légitimité. Un bref aperçu du catalogue de

Running ou de nos différents looks sur Nike.com vous montrera à quel point le sport est désormais

largement ouvert à tous les styles. VOUS DEVEZ COURIR SUR PLACE À CHAQUE FEU ROUGE Cet exercice paraît assez ridicule, et il l'est. Tout est une question de préférence, mais vous êtes

autorisé à faire une pause et reprendre votre souffle au milieu de votre run. Vous ne chamboulerez

pas vos statistiques pour autant : l'application Nike+ Running se met automatiquement en pause

lorsque vous vous arrêtez et redémarre dès que vous reprenez votre run. COURIR PEUT DONNER DES ENVIES PRESSANTES À dire vrai, tout peut arriver. Essayez de parer à toute éventualité. Si vous vous apprêtez à courir

longtemps, faites en sorte que votre itinéraire passe à proximité de toilettes publiques. Si vous vous

lancez sur des sentiers, n'hésitez pas à communier avec la nature. Le Running est une activité

sauvage, vous savez. SEUL LE NOMBRE DE KILOMÈTRES IMPORTE Ne soyez pas stressé par le nombre de kilomètres à parcourir. La qualité d'un entraînement ne se

résume pas à un nombre ; un run se mesure à travers les sensations procurées et l'effort

que vous avez fourni. IL FAUT FAIRE LE PLEIN DE GLUCIDES AVANT UNE COURSE Ingérer une quantité suffisante de calories (et dormir suffisamment) est très important avant de se

placer sur la ligne de départ, mais il n'est pas nécessaire d'engloutir un grand plat de pâtes à moins

de courir un marathon ou plus. Une trop grande quantité de glucides peut en réalité vous

ralentir sur une plus petite distance. LE RUNNING EST UN SPORT SOLITAIRE Il est vrai que courir est un bon moyen d'échapper à l'agitation de la vie quotidienne. Mais c'est aussi

une activité sociale. Participez à une course ou rejoignez un club de Running et vous verrez à quel

point la communauté des coureurs est animée et accueillante. LES COUREURS SONT DES GENS BIZARRES QUI ONT

LEUR PROPRE VOCABULAIRE

(ET QUI SE FONT BONJOUR) Comme tout sport, le Running comporte des termes techniques. Consultez notre lexique du Running

pour vous aider à déchiffrer ce jargon. Les coureurs ont tendance à s'enthousiasmer pour des

choses totalement étrangères au commun des mortels, du type « J'ai réussi cinq foulées et un run

rythmé, trop cool ! ». Mais cela part d'un bon sentiment. Les coureurs adorent le Running, c'est leur

seconde nature. N'hésitez pas à partager vos propres anecdotes d'entraînement et, la prochaine

fois que vous allez courir, faites aussi un signe aux autres coureurs. COURIR, C'EST MONOTONE Ça, ce n'est même pas un mythe, c'est une excuse. Parcourez notre liste de toutes les raisons qui

prouvent que courir est absolument génial. SI JE PRENDS DU PLAISIR, C'EST QUE JE NE SUIS PAS UN VRAI COUREUR Ce constat est sans doute l'idée reçue la plus triste de toutes. Trop de gens pensent que le running doit être

pénible, que les coureurs sérieux font partie des personnes qui, de façon inexpliquée, aiment souffrir.

Au contraire, courir est censé être amusant! Si vous démarrez bien, que vous développez une routine,

que vous vous faites des amis coureurs, que vous trouvez votre propre style et que vous commencez

à voir des progrès, vous ne pouvez qu'adorer.