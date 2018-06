Jusqu'ici, vous avez testé votre rapidité. Le prochain run haussera la difficulté

d'un cran. Voici quelques astuces pour vous aider à aller encore plus vite. TROUVEZ LA BONNE ALLURE Vous pouvez adopter différentes cadences lorsque vous courez. Lorsque vous travaillez votre vitesse,

nous vous conseillons de vous dépasser pour atteindre un niveau légèrement inconfortable. Pour

tous les autres runs, vous êtes censé pouvoir parler (et respirer !) sur la majeure partie du

parcours. L'allure adéquate doit être éprouvante mais tenable sur la durée. PLUS VITE À L'ARRIVÉE QU'AU DÉPART Accélérez progressivement. En d'autres termes, courez plus vite sur la seconde moitié de votre

parcours que sur la première. Connaître suffisamment votre corps pour y parvenir peut prendre

un certain temps, mais rien ne vaut cette impression de survoler le sol à la fin de votre run. TROUVEZ VOTRE PROPRE VITESSE Ne vous comparez pas aux autres. Le but de chaque run est d'être meilleur à l'arrivée qu'au

départ. Concentrez-vous sur ce que vous devez faire pour vous perfectionner et vous

trouverez votre propre vitesse. PRÉPAREZ-VOUS POUR LE PROCHAIN SPEED RUN Pensez à votre athlète préféré. Imaginez que vous êtes cette personne et que vous participez à une

compétition, aux Jeux olympiques. Ce qu'il ressent pendant cette épreuve correspond à ce que vous

ressentez lors du Speed Run. La seule différence entre votre coureur préféré et vous, c'est le

temps sur le chrono. Vous faites tous les deux partie de l'élite.