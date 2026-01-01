Tenues pour le surf et maillots de bain en promo : tous à l'eau !
Profite d'une confiance totale dans l'eau avec les modèles souples de notre sélection de maillots de bain en promotion. Adepte des longueurs ou de l'aquagym, tu trouveras des modèles conçus pour les activités à fort impact. Besoin de plus de maintien ? Opte pour un modèle avec des bretelles larges pour plus de sécurité. Nous proposons aussi des jammers doublés pour homme au style sportif classique. Les cordons de serrage pratiques à l'intérieur te permettent de trouver la coupe idéale. Choisis un legging taille haute avec une poche latérale : pratique pour emporter tes essentiels résistants à l'eau à la piscine ou à la mer. La doublure en mesh respirant assure une aération efficace.
Si tu veux plus de couvrance, opte pour une robe de bain ajustée : il suffit de l'attacher à un legging pour arborer un look coordonné lors de ta prochaine séance de natation. En plus, la brassière intégrée avec ses bonnets perforés offre plus de confort et de maintien. Notre gamme de maillots de bain en promo comprend aussi des hijabs avec une coupe profilée pour une tenue sûre et une grande liberté de mouvement dans l'eau.
Nous avons aussi des modèles conçus pour durer. Découvre nos promos sur les maillots de bain fabriqués avec des matériaux résistants au chlore : ils permettent à ton équipement de rester impeccable plus longtemps. Par ailleurs, les modèles dotés de propriétés anti-UV te protègent des rayons nocifs du soleil. De plus, les coutures plates réduisent les frottements pour que tu restes à l'aise même quand tu nages à grande vitesse.
Envie d'aller plus loin ? Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone, et protéger le futur du sport. Pour nous rejoindre, choisis des tenues de surf en promo portant la mention « Matières Durables ». Les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge. Et ce n'est que l'une de nos façons de relever le défi.