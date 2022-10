Stylée dans les années 70. Adoptée dans les années 80. Un classique dans les années 90. Prête pour la suite. La Nike Blazer Mid présente un design intemporel et facile à porter. Confortable et soignée, l'empeigne s'assouplit à la perfection et affiche un logo rétro audacieux pour un look premium. La mousse visible sur la languette et la finition spéciale sur la semelle intermédiaire donnent l'impression que vous avez conservé vos sneakers depuis des décennies. N'attendez plus et entrez dans l'histoire.

Couleur affichée : Blanc/Voile/Blanc sommet/Argent métallique

Article : DQ7574-100