Bien que la Nike Air Max 90 LTR présente le même look emblématique que la AM90 d’origine, elle offre désormais de meilleures sensations, rien que pour vous ! Quelles sont les améliorations ? vous demandez-vous. L’amorti est plus souple et plus flexible. De plus, nous avons adapté la bulle d'Air spécialement pour les enfants et modifié la forme de la pointe pour une plus grande liberté de mouvement. Conçue pour être portée partout, cette sneaker revisite un classique des années 90 pour la nouvelle génération.

Couleur affichée : Blanc sommet/Rose mousse/Miellat/Lait de noix de coco

Article : DQ0276-100