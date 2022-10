Les fans de Liverpool : une famille mondiale

Le Spion Kop 1906, créé en 2013 pour aider à l'organisation des démonstrations de supporters, et pour faire partie des quelques groupes non officiels qui se considéraient comme les gardiens actuels du Kop, est plus fort et plus uni que jamais, et attire de nouveaux Kopites plus jeunes.

« En gros, on était juste un groupe de jeunes qui assistait aux matchs de Liverpool à domicile et à l'extérieur, explique Chris Hudson, membre fondateur du 1906. On était quelques-uns à avoir des drapeaux à l'intérieur d'Anfield, et on était tous éparpillés dans la même partie du Kop. On voulait améliorer les choses. L'ambiance était pourrie, et on s'était dit que si on travaillait ensemble, si on ramenait à nouveau un peu de couleur, un peu de tradition, ça pouvait améliorer les choses.

On a décidé de se retrouver en bas du Kop avec nos drapeaux, de le faire en groupe plutôt qu'individuellement. On a pris l'initiative de commencer à agiter des drapeaux. On voulait juste que tout le monde puisse apprécier le match, on voulait faire d'Anfield un endroit plus agréable, visuellement et au niveau de l'ambiance. C'était aussi simple que ça. »

C'est cet état d'esprit unique consistant à faire les choses pour eux-mêmes et à faire de vrais changements qui résume l'attitude des Liverpudliens et qui a permis à ce club de revenir au sommet et de vivre en l'espace de sept ans une véritable révolution à Anfield. Multipliant les victoires, l'équipe de Liverpool de Jürgen Klopp est venue gonfler le palmarès déjà impressionnant de trophées européens remportés par le club, invaincue en League à domicile pendant trois saisons. Cette équipe a même fini par ramener à la maison le trophée le plus convoité par Liverpool en remportant la Premier League.