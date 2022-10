Encourager les filles à nouer des liens grâce au sport

Selon les experts, les filles obtiennent de meilleurs résultats sur le plan physique, mental, émotionnel et social quand elles ont la possibilité de jouer. Or, elles abandonnent aujourd'hui le sport deux fois plus que les garçons. Nike travaille avec les partenaires et les experts de la communauté pour inverser cette tendance. À ce titre, nous avons créé le Guide de coaching pour les filles : une ressource destinée à conseiller, valoriser et soutenir les jeunes athlètes.



Le sport est un outil puissant pour de nombreuses raisons : les enseignements que nous en tirons, la confiance que nous développons et les liens que nous nouons. Lorsque les filles pratiquent un sport, elles apprennent de leurs semblables, de leurs coachs, de leurs parents et d'autres personnes qui façonneront leur développement en tant qu'athlètes* et membres d'une équipe.



Des experts de la Women’s Sports Foundation ont demandé à des filles ce qui leur plaisait dans la pratique d'un sport. La réponse la plus fréquente ? Se faire des amies et appartenir à une équipe. Voici une autre conclusion importante de cette étude : lorsqu'une fille apprécie son coach, elle a beaucoup plus tendance à vouloir continuer à pratiquer ce sport. Prendre le temps d'apprendre à connaître les filles individuellement, favoriser les exercices en équipe et s'assurer que les filles sont régulièrement associées à de nouvelles partenaires représentent d'excellents moyens pour commencer.



Les coachs les plus influents, quels que soient le sport et le niveau, sont ceux qui se préoccupent de l'humain avant de se préoccuper de l'athlète. Les personnes rencontrées dans le cadre de la pratique d'un sport prennent parfois une importance capitale dans la vie d'une fille. Pour les intéresser au sport et leur donner envie de persévérer, essayez donc de créer des liens positifs entre les joueuses, ainsi qu'entre les coachs et les joueuses.