Rendez votre foulée emblématique avec la Air Jordan 1 Low. Le cuir noir et blanc classique est dynamisé par un éclat Bleu poudré foncé sur le talon et la semelle extérieure, tandis que des détails travaillés comme l'étiquette tissée, la languette en polyester (magnifiquement brillante) et le logo Wings rehaussent le look et optimisent votre confort. Enfilez votre paire et découvrez une légende.

SKU : CZ0775-104