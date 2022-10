Prix indisponible

Pour cette nouvelle version de la Nike SB Dunk Low, Kent Uyehara, fondateur de FTC, et Nike SB s'inspirent de la tradition japonaise et de son héritage en nous proposant une plongée dans l'univers des Sento. La Dunk FTC puise son inspiration dans l'esthétique des bains publics japonais traditionnels, vieux de plusieurs centaines d'années. Ceux-ci sont restés des espaces communautaires à part entière où des personnes de tous milieux se retrouvent pour se détendre, se rafraîchir et échapper au stress de la vie quotidienne.

Le daim bleu cristallisé, le cuir blanc éclatant, la semelle épurée et les détails vert émail reproduisent la propreté immaculée des Sento. Prêt pour à vous plonger dans un bain relaxant après votre entraînement ?