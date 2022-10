Révélez votre identité. Véritable hommage à la communauté LGBTQIA+, l'empeigne classique entièrement blanche s'efface pour révéler toutes les couleurs en dessous. Et parce que chaque personne est unique, le design de couleur que vous dévoilez est vraiment unique en son genre. Personnalisez votre style ou laissez l'usure naturelle rehausser le look : de toute façon, vous profiterez d'un confort optimal grâce à l'amorti Zoom Air et une languette ultra-rembourrée. La poche invisible sur la languette vous permet de ranger vos essentiels. Avons-nous précisé que vous pouvez mélanger et assortir les lacets bleus, roses et blancs ? Résultat : un look polyvalent et universel, facile à associer à vos tenues et à porter.

SKU : DR4876-100