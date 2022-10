La première chaussure signature de NOCTA traduit à la perfection l'esprit de la marque. Ce modèle marie avec naturel codes Nike familiers, confort inégalé et fonctionnalité, grâce à un design épuré au look accrocheur. L'empeigne minimaliste et les éléments revisités de la classique « Air Terra Humara‎ » créent une silhouette incroyablement polyvalente qui convient en toutes circonstances, en journée comme en soirée. Associant cuir en relief premium, détails 3M et technologie d'adhérence G-TEK, cette paire s'impose comme un incontournable du quotidien offrant confort et maintien.

SKU : DH4692-002