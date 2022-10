Depuis 2006, Nike a lancé une série de sneakers en collaboration avec CLOT, création originale d'Edison Chen et Kevin Poon. Grâce à des designs audacieux et très créatifs, CLOT a pu mettre en avant une profonde exploration et réflexion sur les origines de la culture de ses propres créateurs. Parallèlement, Nike a continué à manifester son respect et son soutien à l’égard des différentes cultures du monde entier. La collaboration de ces deux marques a ainsi permis de rapprocher les cultures des sneakers de l'Est et de l'Ouest.