105,00 $

Après des débuts sur les parquets en tant que chaussure de basketball, la Blazer a rejoint le monde du skate, avec une silhouette inimitable qui a marqué cette culture à jamais. MEDICOM TOY a acquis une influence mondiale de la même manière, s'étendant bien au-delà des frontières du Japon, son pays d'origine, afin de laisser une empreinte durable dans l'art, la musique, les sneakers et les jouets.

Nike SB et MEDICOM ont uni leurs forces à plusieurs reprises depuis leurs débuts. Inspirée par la Air Force 1 High de 2010 recouverte de fausse fourrure noire, la dernière collaboration entre les deux marques intègre des éléments similaires afin de rendre hommage à la célèbre gamme BE@RBRICK de MEDICOM. Affichant des logos sur la languette et le côté du talon, le modèle présente également des touches contrastées de noir sur la languette au talon. La semelle de propreté ornée d'illustrations abstraites incarne les deux marques et complète cette collaboration authentique à collectionner.